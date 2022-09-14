Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 con giáp này mau chuẩn bị, tháng 10 lộc lùa vào cửa tháng 11 bội thu cả Tình lẫn Tiền

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 19:00

Thời gian sắp tới sẽ có 3 con giáp chuẩn bị đón “tứ hỷ”: Tình duyên đỏ thắm, tài lộc đổ đầy, gia đạo thuận hòa, sự nghiệp lên hương.

 

Tuổi Dậu

Tháng 10 này, dù người tuổi Dậu làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ gặt hái được thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương tích cực nhận nhiệm vụ, không ngại khó khăn gian khổ sẽ được trao cho cơ hội thực hiện những công việc quan trọng. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, chạm tay đến cơ hội thăng chức, tăng lương, hoặc ít ra cũng là thưởng nóng.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 con giáp này mau chuẩn bị, tháng 10 lộc lùa vào cửa tháng 11 bội thu cả Tình lẫn Tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm nghề tự do luôn giữ được thái độ tích cực, chăm chỉ ngay cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi, lười biếng thì sẽ tiếp xúc được với các mối khách hàng hoặc đối tác triển vọng.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ mở ra hướng đi mới hoặc thực hiện tốt những kế hoạch đã đặt ra từ trước đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm giàu, bản mệnh nên làm ăn chân chính dựa trên chính năng lực của mình, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, độc lập và có khả năng làm chủ được cuộc sống của mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần còn được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Dần chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 con giáp này mau chuẩn bị, tháng 10 lộc lùa vào cửa tháng 11 bội thu cả Tình lẫn Tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 10, tuổi Dần gặp vận đỏ liên tiếp, những cố gắng của bản mệnh thời gian qua đã thu được những trái ngọt xứng đáng. Được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Dần có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó. Đặc biệt, bản mệnh sẽ làm đâu trúng đó, hầu như việc gì cũng có kết quả tốt đẹp, thành công. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này để cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có, sung túc về cho bản thân.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là con giáp hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người và có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Người tuổi này mang tính cách tự chủ, độc lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp tuổi này hầu như không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Tứ hỷ gõ cửa liên hồi: 3 con giáp này mau chuẩn bị, tháng 10 lộc lùa vào cửa tháng 11 bội thu cả Tình lẫn Tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 10, con giáp tuổi Thân được dự báo có tài vận vượng phát, sự nghiệp thăng hoa. Người làm công ăn lương có thêm cơ hội phát huy khả năng. Những nỗ lực của họ dần cũng được đền đáp. Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Thân có may mắn nối tiếp nhau gõ cửa. Người tuổi này có thể được thăng chức, tăng lương hoặc có thêm công việc mới kiếm thêm thu nhập. Con giáp này làm kinh doanh cũng vượng tài vượng lộc, buôn đâu lời đó.

*Bài viết mang mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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