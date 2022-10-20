Buổi trưa ngày 21/10: Thần Tài che chở, 3 con giáp may mắn song hành, công danh sáng rực, tài lộc thênh thang

Sau đây là danh sách 3 con giáp may mắn trong công việc vào thời điểm này, cho dù đang làm ăn xa hay yên vị ở quê nhà cũng gặp may, tránh được xui xẻo.

Tuổi Sửu Buổi trưa của tuổi Sửu vào ngày này có Thiên Ấn làm cứu tinh nên những bạn làm quản lý, đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tự làm chủ công việc thì sẽ đón nhận tin vui, có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên đừng cậy mình nắm quyền mà kiêu ngạo kẻo mất lộc. Ảnh minh họa: Internet Dù mình có là người nắm chức quyền cao đến đâu, giỏi như thế nào thì khiêm tốn cũng chẳng thừa. Lúc bình thường thì không sao nhưng lúc gặp khó khăn mà bị đào bới lại chuyện cũ do thái độ làm việc không tốt gây ra thì bạn là người thiệt thòi nhất đó.

Tuổi Mão Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, biết kiềm chế cảm xúc và luôn thấu tình đạt lý. Trong cuộc sống, tuổi Mão là những người không những được trời ban nhiều phước lành mà còn đầy ắp tình cảm từ những người xung quanh. Người tuổi Mão bước vào khoản thời gian này sẽ gặt hái được nhiều thành công, tuy không quá giàu có nhưng họ sẽ có cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, lúc này cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động khi vận may bắt đầu lội ngược dòng, tuổi Mão cũng đã đến lúc khổ tận cam lai. Tuổi Mão không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân còn phù trợ nồng hậu, mọi thứ dần viên mãn tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân Những người cầm tinh con giáp tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại. Ảnh minh họa: Internet Vào khoảng thời gian này, nhờ cung Tài Bạch xuất hiện giúp cho Thân xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của họ cũng được nâng cao. Người tuổi Thân không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buoi-trua-ngay-21-10-thantai-che-cho-3-con-giap-may-man-song-hanh-cong-danh-sang-ruc-tai-loc-thenh-thang-515785.html