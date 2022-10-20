Buổi trưa ngày 21/10: Thần Tài che chở, 3 con giáp may mắn song hành, công danh sáng rực, tài lộc thênh thang

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 12:00

Sau đây là danh sách 3 con giáp may mắn trong công việc vào thời điểm này, cho dù đang làm ăn xa hay yên vị ở quê nhà cũng gặp may, tránh được xui xẻo.

 

Tuổi Sửu

Buổi trưa của tuổi Sửu vào ngày này có Thiên Ấn làm cứu tinh nên những bạn làm quản lý, đứng đầu một tổ chức, doanh nghiệp hoặc tự làm chủ công việc thì sẽ đón nhận tin vui, có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên đừng cậy mình nắm quyền mà kiêu ngạo kẻo mất lộc.

Buổi trưa ngày 21/10: Thần Tài che chở, 3 con giáp may mắn song hành, công danh sáng rực, tài lộc thênh thang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù mình có là người nắm chức quyền cao đến đâu, giỏi như thế nào thì khiêm tốn cũng chẳng thừa. Lúc bình thường thì không sao nhưng lúc gặp khó khăn mà bị đào bới lại chuyện cũ do thái độ làm việc không tốt gây ra thì bạn là người thiệt thòi nhất đó.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, biết kiềm chế cảm xúc và luôn thấu tình đạt lý. Trong cuộc sống, tuổi Mão là những người không những được trời ban nhiều phước lành mà còn đầy ắp tình cảm từ những người xung quanh. Người tuổi Mão bước vào khoản thời gian này sẽ gặt hái được nhiều thành công, tuy không quá giàu có nhưng họ sẽ có cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Buổi trưa ngày 21/10: Thần Tài che chở, 3 con giáp may mắn song hành, công danh sáng rực, tài lộc thênh thang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, lúc này cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động khi vận may bắt đầu lội ngược dòng, tuổi Mão cũng đã đến lúc khổ tận cam lai. Tuổi Mão không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân còn phù trợ nồng hậu, mọi thứ dần viên mãn tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con giáp tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Buổi trưa ngày 21/10: Thần Tài che chở, 3 con giáp may mắn song hành, công danh sáng rực, tài lộc thênh thang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào khoảng thời gian này, nhờ cung Tài Bạch xuất hiện giúp cho Thân xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của họ cũng được nâng cao. Người tuổi Thân không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng 9h ngày 21/10: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau

Đúng 9h ngày 21/10: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau

Trong khung giờ này có 3 con giáp gặp được nhiều may mắn, vận mệnh thay đổi, không những gặp nhiều may mắn mà còn có cơ hội làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 47 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ