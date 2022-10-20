Đúng 9h ngày 21/10: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 09:00

Trong khung giờ này có 3 con giáp gặp được nhiều may mắn, vận mệnh thay đổi, không những gặp nhiều may mắn mà còn có cơ hội làm giàu.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chăm chỉ, tháo vát, có bề ngoài khả ái, lại hòa đồng nên được nhiều người quý mến, có trong tay không ít mối quan hệ tốt đẹp. Trong khung giờ này, vận quý nhân vượng phát, người tuổi Mão làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ.

Đúng 9h ngày 21/10: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào. Không những tìm được cơ hội để xây dựng sự nghiệp ổn định mà tuổi Dậu còn có quý nhân phù trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để làm giàu.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. So với những con giáp khác, đa số tuổi Dậu đều không được sinh ra trong gia đình có vật chất đầy đủ, từ nhỏ họ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, tuy vậy tuổi Dậu lại là con giáp có nghị lực hơn bất cứ ai.

Đúng 9h ngày 21/10: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu không bao giờ đầu hàng trước số phận, mà luôn biết vươn lên, tìm sự thành công cho riêng mình. Đặc biệt trong khung giờ này, tuổi Dậu sẽ khổ tận cam lai, ngày trước vất vả thế nào không biết nhưng từ giai đoạn này sẽ công thành danh toại. Lúc này tuổi Dậu sẽ có một cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn gì có đó, ngoài ra còn kiếm được khoản tiền lớn để đầu tư làm ăn.

Tuổi Thìn

Theo dõi tử vi, người tuổi Thìn cũng được nhận định là sẽ đón vận may về phương diện tài lộc. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho con giáp này. Chỉ cần bạn cần quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. 

Đúng 9h ngày 21/10: 3 con giáp vận đỏ như son, tay phải hốt bạc, tay trái hứng vàng, Quý Nhân phía trước, Thần Tài phía sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh hãy tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay. Người tuổi Thìn làm trong chốn quan trường, thì đường quan vận sẽ hanh thông, mọi việc thuận lợi, yên ổn, có cơ hội thăng quan phát tài. Hoặc ngay cả những người đi làm bình thường thì cũng sẽ có vận may như thăng chức tăng lương. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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