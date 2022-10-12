Từ giờ tới cuối năm 2022, 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 03:00

Top 3 con giáp dưới đây nhận lộc trời rơi xuống, lộc lá ngày càng gia tăng từ giờ tới cuối năm dương lịch, tài lộc rủng rỉnh khiến nhiều người ghen tị.

 

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn là con giáp rất coi trọng tình cảm, vì vậy trong thời gian tới những người mà họ từng giúp đỡ sẽ quay lại trở thành quý nhân của họ, giúp họ đổi đời. Thời điểm này, bạn phát huy được năng lực, bản lĩnh vững vàng của mình. Cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể.

Từ giờ tới cuối năm 2022, 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùi hãy mạnh dạn làm theo ý của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân, bạn sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Ngoài ra, nếu được kêu gọi đầu tư thì không nên từ chối, từ đây có thể một bước trở thành đại gia lúc nào không hay. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. 

Tuổi Hợi

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi Hợi tương tương đối bình yên. Đây là thời điểm vàng khi mà vận may liên tục ập đến, dường như mọi xui xẻo cũng lùi xa, đường tài lộc cũng hồng phát vô cùng.

Từ giờ tới cuối năm 2022, 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thu nhập của người tuổi Hợi sẽ tăng lên, là một trong số những con giáp may mắn nhất. Từ nay đến cuối năm, người tuổi Hợi sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này sở hữu tài chính rủng rỉnh có thể thoải mái tiêu xài.

Tuổi Dần

Dần vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, con giáp này có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Dần còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Từ giờ tới cuối năm 2022, 3 con giáp may mắn hơn người, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ giờ tới cuối năm dương lịch vượng khí tràn đầy, người tuổi Dần nhận được nhiều cơ may trong công việc. Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Dần, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Dần hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Dần đạt cát đại lợi, ôm hết của trong thiên hạ vào nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường

Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường

Vào 2 ngày này, vận khí hanh thông, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái ban tặng tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông hơn hẳn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

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