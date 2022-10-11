Tử vi 3 ngày (12, 13 và 14/10): 3 con giáp này đổi vận bất ngờ, hốt trọn lộc trời, phát tài cực to, tiền bạc ào ào kéo tới

Tử vi nói rằng trong giai đoạn này, những con giáp sau có vận trình tương đối hanh thông, làm ăn suôn sẻ, cuộc sống ngày một hưng thịnh.

Tuổi Tỵ Sau khi bước vào nửa đầu tháng 10, vận đen của Tỵ dần dần tan biến, giúp họ bước vào một giai đoạn mới với nhiều cơ hội kiếm tiền tuyệt vời, bù đắp lại cho khoảng thời gian gian khó trước đây. Theo các chuyên gia phong thủy, với sự thông minh, sắc sảo và tư duy phân tích linh hoạt, cộng thêm sự nỗ lực chăm chỉ thì càng trong ba ngày này người tuổi Tỵ có thể lật ngược tình thế một cách xuất sắc.

Ảnh minh họa: Internet Tử vi học có nói, trong giai đoạn này người tuổi Tỵ làm gì hầu như cũng có kết quả tốt, mọi chuyện từ công việc cho đến sức khỏe đều tốt đẹp, suôn sẻ. Do đó, người tuổi Tỵ nên tận dụng các cơ hội trời ban cho mình để phát huy, nếu bỏ lỡ thì quả là vô cùng đáng tiếc. Tuổi Hợi Đây là thời điểm lý tưởng để người tuổi Hợi bắt đầu kinh doanh, đầu tư các loại hình bất động sản hoặc tiết kiệm cho tương lai. Mặc dù vậy, hãy cẩn trọng và cảnh giác với các vấn đề thủ tục hành chính, nếu không, bạn sẽ có nguy cơ đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý rắc rối làm thất thoát tài sản.

Ảnh minh họa: Internet Hợi càng làm việc chăm chỉ thì càng có nhiều cơ hội rộng mở xuất hiện trước mắt. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ đi kèm với những cơ hội mới này, Hợi không những rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm mà còn cải thiện được mối quan hệ với đồng nghiệp và sếp. Điều đó sẽ rất có lợi trong công việc, nỗ lực của bạn được ghi nhận, thậm chí có thể được thăng chức hoặc tăng lương. Tuổi Thân Con giáp này có giác quan nhạy bén nên dễ dàng hiểu được suy nghĩ của người khác, vì vậy dù có người đem lòng ganh ghét cũng khó lòng hãm hại được. Thân biết cách vượt lên chính mình, chiến thắng nghịch cảnh nên sẽ sở hữu cuộc sống sung túc. Ảnh minh họa: Internet Theo tử vi, nửa đầu tháng 10 có cát tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại được Thân. May mắn gia tăng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống giúp cho Thân càng có nhiều động lực làm việc. Vận may nghề nghiệp đang trên đà phát triển, cho nên việc thăng chức tăng lương sẽ xuất hiện. Cơ hội làm giàu này xuất hiện trong thời gian ngắn nên Thân hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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