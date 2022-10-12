Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 08:20

Vào 2 ngày này, vận khí hanh thông, 3 con giáp này được Thần Tài ưu ái ban tặng tài lộc dồi dào, tiền bạc hanh thông hơn hẳn trước đó, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người bạn tuổi Ngọ có thể hòa hợp với bất cứ ai. Tính cách này có thể mang lại cho họ nhiều may mắn. Đôi khi con giáp tuổi Ngọ nhìn rất đơn giản và thẳng thắn nhưng thực chất họ là những người rất thông minh, rất năng động và hiểu biết. Người tuổi Ngọ sẵn sàng làm việc chăm chỉ, chú ý đến chi tiết nhỏ nên đôi khi bạn thấy họ đặc biệt kén chọn. 

Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 2 ngày này, họ lại có các sao may mắn hỗ trợ nên vận khí sẽ được biến đổi, thời cơ đến thì tài lộc đột phá. Đồng thời, con giáp tuổi Ngọ sẽ có danh tiếng, tài lộc cũng dư dả, mọi người tôn trọng, vận may không ngừng, ngân khố dồi dào. Không chỉ vậy, người tuổi Ngọ còn có thể có những cuộc gặp gỡ lãng mạn với người khác phải mà mình yêu thích. 

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, biết kiềm chế cảm xúc và luôn thấu tình đạt lý. Trong cuộc sống, tuổi Mão là những người không những được trời ban nhiều phước lành mà còn đầy ắp tình cảm từ những người xung quanh. Người tuổi Mão bước vào giai đoạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, tuy không quá giàu có nhưng họ sẽ có cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 2 ngày này, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động, vận may bắt đầu lội ngược dòng, tuổi Mão cũng đã đến lúc khổ tận cam lai. Đồng thời, tuổi Mão không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân còn phù trợ nồng hậu, mọi thứ dần viên mãn tốt đẹp hơn.

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi ưu điểm của bản thân để tìm kiếm cơ hội tốt xây dựng cuộc sống ấm no, viên mãn. Người tuổi Tỵ thường thành công trong nhiều lĩnh vực, họ là người rất tài năng và có khả năng thích ứng với môi trường mới cực kỳ tốt. So với những con giáp khác, người tuổi Tỵ tuy rằng gặp nhiều khó khăn nhưng họ có thể vượt qua mọi thứ bằng bản lĩnh phi thường của mình.

Tử vi 2 ngày (13 và 14/10): Cát Tinh trợ vận, Phật Bà nâng đỡ 3 con giáp thắng lợi lớn, sự nghiệp thăng hoa hưởng phúc, tiền tài vô biên, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong 2 ngày này, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều thay đổi bất ngờ. Vào thời điểm này, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi hỷ sự và điều may mắn đều đến trong khoảng thời gian, hãy tranh thủ cơ hội để phát triển mọi thứ lên tầm cao mới. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Tý đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Tý ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày (11, 12, 13 và 14/10): 3 con giáp phú quý vẹn toàn, tài lộc đổ ập xuống như mưa, chạm tay vào đâu cũng thành vàng

Tử vi 4 ngày (11, 12, 13 và 14/10): 3 con giáp phú quý vẹn toàn, tài lộc đổ ập xuống như mưa, chạm tay vào đâu cũng thành vàng

Tử vi học có nói, trong 4 ngày này cuộc sống 3 con giáp dưới đây sẽ có nhiều khởi sắc, chuẩn bị tinh thần để đón tin vui công danh, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 6 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 6 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà