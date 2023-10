Tử vi tuần mới (từ ngày 10 đến 16/10): Top 3 con giáp có vận số cực đỏ, đứng đầu bảng tài lộc, phú quý ập vào nhà

Càng bước vào thời điểm giữa tháng 10, tài lộc của con giáp tuổi Mùi ngày một vượng phát, lúc này con giáp này gặp nhiều cơ may trong sự nghiệp. Con giáp tuổi này được quý nhân trao cho cơ hội phát triển sự nghiệp. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, thu hoạch được nhiều nông sản. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng ký kết được nhiều hợp đồng, thu được khoản lời lớn hoặc là trúng thầu dự án lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bước vào ngày tháng xui xẻo thì tuổi Hợi cũng được bảo vệ bằng hào quang may mắn của Phúc Tinh. Tử vi học có nói, vào giữa tháng 10, cuộc sống tuổi Hợi sẽ được nâng lên tầm cao mới. Họ sẽ gặp được nhiều may mắn, nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cũng kiếm được khoản tiền kha khá, sống dư dả và thoải mái.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có nửa đầu tháng 10 tương đối ổn định, không có nhiều thay đổi trong công việc. Tình hình tài chính sẽ tùy thuộc vào bản lĩnh của họ. Nhưng người tuổi Ngọ không an phận mà sẵn sàng thử sức với các lĩnh vực mới được cho là sẽ dễ thành công và giàu có hơn. Tử vi học có nói, vào tuần nửa đầu tháng 10 là lúc tuổi Ngọ có nhiều may mắn trong công việc. Do đó, hãy tập trung vào sự nghiệp trong giai đoạn này bằng cách nỗ lực và chủ động nhiều hơn cũng như đưa ra các biện pháp quản lý tài chính hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, càng về cuối tháng 10 kéo dài đến đầu tháng 11 được cho là thời điểm khó khăn hơn cho tuổi Ngọ, chính vì thế, tuổi Ngọ nên tận dụng thời điểm giữa tháng để làm đầy ví, bảo đảm cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống đầy đủ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.