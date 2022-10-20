Đúng 7h ngày 21/10: 3 con giáp vươn lên, tha hồ thăng tiến, kiếm tiền vượt trội, tài lộc nở hoa, vô cùng vượng phát

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 07:00

Tử vi dự đoán 3 con giáp gặp được thời cơ may mắn và được cát tinh soi chiếu, có khả năng thay đổi thời vận, gây dựng sự nghiệp vẻ vang.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại. Trong khung giờ này, tài bạch cung xuất hiện cát tinh “văn xương” nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, thì không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thân còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

Đúng 7h ngày 21/10: 3 con giáp vươn lên, tha hồ thăng tiến, kiếm tiền vượt trội, tài lộc nở hoa, vô cùng vượng phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc mà còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà tậu xe. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Tuổi Hợi

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống biết trước biết sau và giúp đỡ người khác. Trong số những con giáp, tuổi Hợi không tham vọng giàu có nhưng họ lại được trời ban nhiều thứ hơn là mình muốn. Từ nhỏ đến lớn, tuổi Hợi luôn có quý nhân phù trợ, bất kể gặp phải khó khăn nào cũng đều vượt qua dễ dàng.

Đúng 7h ngày 21/10: 3 con giáp vươn lên, tha hồ thăng tiến, kiếm tiền vượt trội, tài lộc nở hoa, vô cùng vượng phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Dự kiến, tuổi Hợi sẽ tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, giúp xây dựng cuộc sống sung túc, thời gian sau này không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là một con giáp phát tài vào khung giờ này. Vận may tài chính của bạn đang khiến không ít người ghen tị lắm đấy. Ngọ có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tiền bạc chưa bao giờ dễ kiếm, nhưng lúc này thì sẽ có phần khác biệt đó.

Đúng 7h ngày 21/10: 3 con giáp vươn lên, tha hồ thăng tiến, kiếm tiền vượt trội, tài lộc nở hoa, vô cùng vượng phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc đang trên đà tăng tiến thuận lợi. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề bất ngờ phát sinh bởi cát thần cũng sẽ giúp bản mệnh đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Vận tài lộc của những chú Hổ cũng tăng tiến không ngừng, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc nhờ vận khí lên cao. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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