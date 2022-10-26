Điềm xui đeo bám cuối tháng 10: 3 con giáp xui xẻo gặp cảnh hung vận ập đến, làm việc gì cũng gặp phải rất nhiều khó khăn

Tử vi 12 con giáp có nói, Sửu vì có chính vì quá thẳng thắn, cương trực nhưng Sửu dễ làm mất lòng người khác. Đây cũng là lý do vì sao sự nghiệp của Sửu gặp khá nhiều chông chênh mới ổn định, thành công.

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Theo tử vi, về cuối tháng 10, người tuổi Sửu có hạn tiểu nhân quấy phá, có thể là đồng nghiệp ở nơi làm việc, hoặc một kẻ nào đó ghen tị với thành công của Sửu. Nên người tuổi Sửu cũng cần đề phòng cẩn thận, làm việc nên kín kẽ, không để người khác lợi dụng sơ hở của mình. Cục diện về quan hệ xã hội của người tuổi Sửu khá xấu, nên chú ý lời ăn tiếng nói để tránh kích động, mâu thuẫn hay gây hiềm khích với người khác, ảnh hưởng tới công việc, tài lộc.

Tuổi Tuất

Về cuối tháng 10, vận trình của người tuổi Tuất có phần sa sút hơn nhiều so với thời gian trước đó. Thiên Cẩu hung tinh còn kéo theo họa khẩu thiệt thị phi, gây ra những lời đàm tiếu ảnh hưởng tới danh tiếng của con giáp này. Bản mệnh là nên chú tâm vào công việc của mình, chớ nên lo nhiều chuyện bao đồng, vừa giảm sút năng suất làm việc, lại vừa tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cớ gây họa.