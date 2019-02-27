Tử vi thứ tư ngày 27/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn gặp vận xui về tiền bạc, tuổi Tuất bị cấp trên gây khó dễ

Tâm linh - Tử vi 27/02/2019 05:00

Dưới đây là tử vi thứ tư ngày 27/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Thìn gặp nhiều chuyện không vui về tiền bạc, tuổi Tuất bị cấp trên gây khó dễ, gặp nhiều thử thách đòi hỏi kiên nhẫn mới vượt qua được.

Tuổi Tý

Tý có quý nhân soi đường dẫn lối nên gặp chuyện gì cũng có thể vượt qua nhanh chóng. Dù sự việc có rối ren đến mấy, bạn cũng đủ bản lĩnh và may mắn để giải quyết êm thấm. Ngày hôm nay của Tý vô cùng thuận lợi hanh thông, nhất là trong công việc.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ tư ngày 27/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn gặp vận xui về tiền bạc, tuổi Tuất bị cấp trên gây khó dễ - Ảnh 1
Sửu có nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Sửu không cần phải lo về chuyện tiền bạc. Ngày hôm nay, bạn chỉ cần ngồi không rung đùi, nghỉ ngơi, tiền sẽ tự động đổ vào túi. Sửu không phải chịu quá nhiều áp lực từ công việc cũng như cấp trên. Đổi lại còn có một khoản tiền nhất định đổ vào túi khiến tâm trạng của bạn vô cùng phấn khích.

Tuổi Dần

Do tính cách thẳng thắn, nói chuyện không nhìn trước sau nên Dần gặp nhiều rắc rối trong hôm nay. Vì những chuyện không vui ức chế quá lâu khiến bạn bùng nổ. Điều này vô cùng ảnh hưởng đến công việc cũng như những mối quan hệ xung quanh bạn.

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm của Mão gặp nhiều trở ngại. Do tính cố chấp, cứng đầu nên bạn làm tổn thương đối phương. Điều này khiến cho mối quan hệ của bạn ngày càng trở nên rạn nứt, có thể sẽ dẫn đến những đổ vỡ không đáng có. Lời khuyên cho Mão là nên bình tĩnh, sáng suốt.

Tuổi Thìn

Tử vi thứ tư ngày 27/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn gặp vận xui về tiền bạc, tuổi Tuất bị cấp trên gây khó dễ - Ảnh 2
Thìn gặp rắc rối trong chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gặp khá nhiều rắc rối trong chuyện tiền bạc. Ngày hôm nay, tốt nhất bạn đừng nên mua sắm hay tiêu xài gì nhiều kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Thìn nên cẩn thận đừng tin tưởng ai kẻo rước phải nhiều buồn phiền vào người.

Tuổi Tỵ

Tỵ thiếu tập trung trong công việc nên dễ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Việc này khiến cho tâm trạng của bạn không tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến những dự án sau này. Đồng thời cũng có nhiều người bị đuổi việc vì sai lầm quá nhiều làm thất thoát tiền và chữ tín của công ty.

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày thứ tư bình yên và thoải mái. Bạn có nhiều thời gian dành cho gia đình để hưởng thụ và thư giãn. Sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, bạn có cơ hội để chăm sóc bản thân. Đây là dịp giúp bạn lấy lại tinh thần tốt nhất sau những ngày bôn ba, vất vả.

Tuổi Mùi

Tử vi thứ tư ngày 27/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn gặp vận xui về tiền bạc, tuổi Tuất bị cấp trên gây khó dễ - Ảnh 3
Mùi có của ăn của để, giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Của cải, tiền bạc của bạn ngày càng vượng lên trông thấy. Những nguồn thu nhập đổ về không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay, Mùi sẽ đón nhận được nhiều tin vui về tài chính. Thậm chí bạn còn nhận được nhiều công việc khác để nâng cao giá trị tài khoản ngân hàng của mình.

Tuổi Thân

Thân luôn nhiệt tình trong công việc. Bạn luôn giúp đỡ những người khó khăn hơn mình nên được mọi người yêu mến. Trong công ty, bạn được đồng nghiệp nể phục, cấp trên trọng dụng. Nhờ vậy mà con đường quan lộ của bạn vô cùng hanh thông, khởi sắc.

Tuổi Dậu

Dậu bị người khác gây khó dễ, công việc vô cùng áp lực. Những mối quan hệ xung quanh bạn cũng không được như ý. Luôn có tiểu nhân rình rập hãm hại khiến cuộc sống của bạn lao đao, lận đận. Dậu muốn làm gì cũng không hanh thông, đổi lại còn thất bại thảm hại.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ tư ngày 27/2/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Thìn gặp vận xui về tiền bạc, tuổi Tuất bị cấp trên gây khó dễ - Ảnh 4
Tuất nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuất bị cấp trên gây khó dễ, áp lực khiến tinh thần của bạn sa sút trầm trọng. Lời khuyên cho Tuất là nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, học cách lắng nghe nhiều hơn là cãi tay đôi. Điều này sẽ giúp bạn thoát khỏi những tai họa từ trên trời rơi xuống.

Tuổi Hợi

Ngày hôm nay là thời điểm Hợi gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Những cơ hội may mắn đổ về không ngớt giúp tinh thần của bạn vô cùng hưng phấn. Bên cạnh đó chuyện tình duyên cũng khá khởi sắc, cả hai dần hòa hợp và hiểu nhau hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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