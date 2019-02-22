Top con giáp sinh ra đã có trí thông minh tuyệt đỉnh, tiểu nhân phải ‘xách dép’ chạy xa không dám đến gần

Tâm linh - Tử vi 22/02/2019 05:30

Những con giáp dưới đây có trí thông minh đỉnh cao, gặp khó khăn cũng có thể tự mình vượt qua dễ dàng, đến tiểu nhân cũng phải nể phục, “xách dép” chạy xa không dám giỡn mặt.

Tuổi Mão

Mão sinh ra đã có trí thông minh tuyệt đỉnh, làm chuyện gì cũng lường trước được những hậu họa. Cũng nhờ vậy mà vận trình của bạn ít khi gặp khó khăn. Với tài trí hơn người, bạn luôn đưa ra những ý tưởng sáng tạo giúp cho công ty đi lên nên được cấp trên trọng dụng.

Top con giáp sinh ra đã có trí thông minh tuyệt đỉnh, tiểu nhân phải ‘xách dép’ chạy xa không dám đến gần - Ảnh 1
Mão khôn ngoan, thông minh nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những người kinh doanh, bạn khôn khéo kiếm được nhiều hợp đồng béo bở. Thế nên cuộc sống của Mão có đồng vô đồng ra, không lo thiếu trước hụt sau hay vay mượn ai.

Nhờ vào trí thông minh và sự khôn khéo trong giao tiếp, Mão không chỉ được người khác xem trọng mà đối với tiểu nhân, bạn cũng có thể đánh bại hết. Những người luôn tìm cách hãm hại, nói xấu bạn đều sẽ nhanh chóng rút lui, không dám đến gần dù là nửa bước.

Tuổi Dần

Ở Dần luôn tỏ ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn. Điều này khiến cho những người bên cạnh bạn có thêm sức mạnh và tự tin để làm việc. Đồng thời cũng khiến tiểu nhân sợ hãi không dám đến gần.

Top con giáp sinh ra đã có trí thông minh tuyệt đỉnh, tiểu nhân phải ‘xách dép’ chạy xa không dám đến gần - Ảnh 2
Dần có tiếng nói khiến người khác nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Đa số tuổi Dần sinh ra đã nắm quyền lãnh đạo, tiếng nói được nhiều người nể phục. Trong công việc, bạn nắm bắt tình hình khá nhanh nên luôn đưa ra cách giải quyết kịp thời. Bạn không dựa vào bất cứ mối quan hệ nào cũng có thể thành công.

Khi còn đi học, bạn luôn giữ vai trò trưởng nhóm được nhiều người yêu mến. Khi đi làm, bạn lại được giữ vai trò lãnh đạo, sự dẫn dắt của bạn được nhiều người nể phục. Tuy nhiên Dần là con giáp khó gần nên đôi khi bạn khiến người khác cảm thấy e ngại, đặc biệt là những kẻ tiểu nhân.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp bí ẩn nhưng lại rất khôn ngoan. Khi làm chuyện gì đó, bạn không khoa trương mà chỉ âm thầm tiến hành. Vì vậy mà bạn luôn đạt được những thành tựu khiến người khác nể phục.

Top con giáp sinh ra đã có trí thông minh tuyệt đỉnh, tiểu nhân phải ‘xách dép’ chạy xa không dám đến gần - Ảnh 3
Tỵ có chiêu trị tiểu nhân lợi hại nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ là người khiêm tốn, nói ít làm nhiều nên có thành công nhất định. Bạn ít khi bộc lộ, thể hiện tình cảm, tâm tư của mình cho người khác biết. Vì vậy mà bạn có rất ít bạn bè, chỉ những người thân thiết mới hiểu và thông cảm cho những việc làm của bạn.

Trong công việc, bạn khá thẳng thắn và lạnh lùng nên đôi khi khiến người khác tổn thương. Tuy nhiên cũng vì vậy mà bạn trị được những kẻ tiểu nhân muốn hãm hại mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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