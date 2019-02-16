3 con giáp may mắn trúng tứ hỷ vào tháng 2 Âm lịch 2019: Tình duyên rực rỡ, tiền tài đổ đầy, gia đạo thuận hòa, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 16/02/2019 10:04

Những con giáp dưới đây may mắn trúng tứ hỷ, tình duyên rực rỡ, vận đào hoa đeo bám, tiền tài đổ về đầy nhà, gia đạo hanh thông có tin vui ập đến liên tục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió vào tháng 2 Âm lịch 2019.

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách ôn hòa, luôn giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Nhờ tấm lòng nhân hậu, lương thiện, bạn được nhiều người yêu mến, tạo cơ hội cho phát triển trong công việc. Có thể nói tháng 2 Âm lịch là thời điểm giúp bạn đếm tiền không xuể.

Đồng thời đường tình duyên cũng vô cùng rực rỡ. Người độc thân nhanh chóng thoát ế, cuộc sống thêm nhiều màu sắc hơn. Nói chung đây là thời điểm hoàng kim giúp bạn nhận được nhiều bổng lộc trời ban.

3 con giáp may mắn trúng tứ hỷ vào tháng 2 Âm lịch 2019: Tình duyên rực rỡ, tiền tài đổ đầy, gia đạo thuận hòa, sự nghiệp lên hương - Ảnh 1
Mùi có nhiều may mắn trong tháng 2 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Mùi không còn gặp phải những chuyện buồn phiền như trước. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên hanh thông, làm chuyện gì cũng trôi chảy, ít khi gặp tiểu nhân hãm hại. Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình của bạn được cát tinh chiếu mệnh nên không gặp phải nhiều rắc rối, khó khăn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp thông minh, biết nhìn xa trông rộng. Trong tháng 2 Âm lịch này bạn được quý nhân phù trợ nên chuyện gì cũng hanh thông. Về mặt tình duyên, bạn nhanh chóng thoát khỏi những cuộc cãi vã. Cả hai bắt đầu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Vợ chồng không còn tranh luận về những chuyện nhỏ nhặt như trước. Vợ nhịn chồng, chồng chiều chuộng vợ giúp gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Không những vậy, bạn còn vượng về tiền tài.

3 con giáp may mắn trúng tứ hỷ vào tháng 2 Âm lịch 2019: Tình duyên rực rỡ, tiền tài đổ đầy, gia đạo thuận hòa, sự nghiệp lên hương - Ảnh 2
Thìn có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có nhiều cơ hội kiếm được tiền, giàu có ngút trời, tiền tài đổ về liên tục. Nhờ vậy mà những dự định trong tương lai của bạn cũng hanh thông, thuận lợi, gặt hái được nhiều thành công.

Tuổi Dậu

Bước sang tháng 2 Âm lịch, bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của bản thân. Nữ tuổi Dậu có nhiều tin vui về tình duyên. Nam tuổi Dậu có tin vui về công danh sự nghiệp. Những dự định của bạn đều được tiến hành trôi chảy.

Thời điểm này, Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến nhờ sự giúp sức của bạn bè, đồng nghiệp. Cấp trên nhận ra tài năng của bạn nên cho cơ hội thử thách trong vị trí mới. Dậu nên bình tĩnh để giải quyết những việc được giao.

3 con giáp may mắn trúng tứ hỷ vào tháng 2 Âm lịch 2019: Tình duyên rực rỡ, tiền tài đổ đầy, gia đạo thuận hòa, sự nghiệp lên hương - Ảnh 3
Dậu may mắn có tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Có vậy đường công danh của bạn mới rộng mở. Thời điểm này bạn vận về đường tiền tài, tình duyên, gia đạo, sự nghiệp nhưng lại dễ mất lòng. Do tính cách nóng nảy nên bạn thường xuyên xung đột, tranh luận với người khác. Dậu nên giữ bình tĩnh để vượt qua.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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