Những bộ phận tưởng xấu nhưng lại là ‘điểm sáng’ giúp cuộc đời phụ nữ lên hương, giàu có ngút trời

Tâm linh - Tử vi 14/02/2019 05:30

Những đặc điểm tưởng chừng xấu xí khiến chị em tự ti nhưng lại giúp phụ nữ giàu sang. Người có tướng mạo này cuộc sống giàu nứt đố nứt vách, lấy ai người đó phất lên, vinh hoa phú quý ngập trời.

Trán rộng, cao

Nhiều phụ nữ thường khá tự ti về phần trán cao và rộng của mình. Tuy nhiên đây là lại đặc điểm cho thấy bạn có cuộc sống giàu sang hơn người. Người có tướng mạo này thông minh, lanh lợi, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Những bộ phận tưởng xấu nhưng lại là ‘điểm sáng’ giúp cuộc đời phụ nữ lên hương, giàu có ngút trời - Ảnh 1
Đàn bà trán rộng có số mệnh giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tinh tường nên làm chuyện gì cũng thành công ngoài mong đợi. Cuộc sống sau này sẽ càng vượng phát, lấy được tấm chồng tốt. Cả hai ăn nên làm ra, giàu có không ai sánh bằng.

Nhân trung rõ ràng

Phụ nữ có nhân trung rõ và sâu là người có khả năng sinh đẻ tốt. Bạn sẽ mang đến tài lộc cho chồng con. Gia đình của bạn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, của ăn của để chất đầy nhà, không lo túng thiếu.

Người có đặc điểm này sở hữu sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi, ít khi bệnh vặt hay đau yếu. Càng về già cuộc sống của bạn càng giàu có, tài sản tăng đến mức đáng ngưỡng mộ.

Dái tai to, dày

Những bộ phận tưởng xấu nhưng lại là ‘điểm sáng’ giúp cuộc đời phụ nữ lên hương, giàu có ngút trời - Ảnh 2
Đàn bà dái tai to phúc đức giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Ai sở hữu đặc điểm này sẽ có cuộc sống giàu sang, vinh hoa phú quý. Từ khi sinh ra, bạn đã mang mệnh tốt, làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ nên hanh thông, thuận lợi. Đặc biệt những ai có dái tai mềm là người nhân hậu, bao dung và sống lương thiện.

Bạn luôn được lòng mọi người nên gặp đại nạn đều có thể vượt qua nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó, khi lấy chồng, bạn còn mang đến vượng khí cho chồng con.

Lông mày lưỡi kiếm

Người có lông mày hướng lên trời, giống lưỡi kiếm là người thông minh, thấu tình đạt lý. Bạn luôn thành công trong những lĩnh vực bản thân theo đuổi. Bạn rất có tài, xem trọng danh dự nên không bao giờ làm chuyện trái với lương tâm. Con đường công danh của bạn luôn rộng mở, ít khi gặp khó khăn. Chuyện tiền bạc thì không bàn cãi, cứ hết rồi lại đầy.

Mắt dài nhỏ

Những bộ phận tưởng xấu nhưng lại là ‘điểm sáng’ giúp cuộc đời phụ nữ lên hương, giàu có ngút trời - Ảnh 3
Mắt nhỏ thể hiện sự nhạy bén, thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Người có mắt dài nhỏ thể hiện sự thông minh, nhạy bén. Bạn có khả năng xử lý tình huống tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đặc biệt, bạn còn có khả năng quan sát nhạy bén giúp bản thân đạt được nhiều thành công trong công việc. Bạn luôn trở thành người nổi bật được nhiều người chú ý và xem trọng.

Mũi to thẳng

Mũi đại diện cho con đường tiền tài của bạn. Người có mũi to thẳng là người có dư dả của ăn của để. Đặc biệt là khi về già, vận mệnh đi lên như diều gặp gió, tiền đổ về chất đầy nhà. Bạn không sợ phải chịu cảnh thiếu trước hụt sau. Thậm chí còn nắm chức quyền cao trong xã hội được nhiều người kính nể.

Cằm dày

Những bộ phận tưởng xấu nhưng lại là ‘điểm sáng’ giúp cuộc đời phụ nữ lên hương, giàu có ngút trời - Ảnh 4
Phụ nữ cằm dày có số ăn sung mặc sướng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cằm dày là người có số sung sướng. Từ khi sinh ra đã mang mệnh nữ vương nên làm gì cũng hanh thông, thuận lợi. Bạn không chỉ mang lại may mắn cho chính mình mà còn giúp người khác có cuộc sống sung túc. Nhất là khi lấy chồng, cuộc sống của bạn sẽ càng giàu sang, phú quý hơn. Chồng ăn nên làm ra, con cái mạnh khỏe, ngoan ngoãn.

 *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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