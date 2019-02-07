7 nét tướng của đàn bà quyến rũ trời ban

Có những người đàn bà sinh ra đã có nét quyến rũ trời ban. Bởi những nét tướng bẩm sinh này ở họ luôn khiến đàn ông say mê ngay từ lần đầu gặp mặt.

Khuôn mặt trái xoan Phụ nữ có gương mặt trái xoan thường tạo ấn tượng tốt với đàn ông ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên. Từ sự ưa nhìn này, đàn ông cũng dần bị thu hút. Phụ nữ có mặt trái xoan thường nhận được nhiều phúc khí từ khi sinh ra, bản tính cũng rất dịu dàng, hiền hậu, được nhiều người yêu mến. Đây là nét tướng vừa có sức hút, vừa rất tốt ở phụ nữ.

Phụ nữ có gương mặt trái xoan thường tạo ấn tượng tốt với đàn ông ngay từ ánh mắt nhìn đầu tiên - Ảnh minh họa: Internet Mày thanh, mắt to Phụ nữ có mày thanh mảnh, mắt to thường có tính cách mềm mỏng, giàu thấu hiểu và cảm thông. Đàn ông khi ở bên họ thường rất thoải mái vì họ tinh tế và hiểu đàn ông muốn gì. Người phụ nữ này cũng rất khéo léo biểu lộ điều mình muốn, đàn ông sau đó sẽ đáp ứng họ một cách tự nguyện. Phụ nữ có nét tướng này luôn dùng sự quyến rũ của mình để giữ chân đàn ông. Thùy châu (dái tai) to dày Theo nhân tướng học, tai là nơi tượng trưng cho trí tuệ và sự ổn định. Nếu thùy châu dày, to thì người đó khỏe mạnh, thu hút tài vận, nhân duyên tốt đẹp và có những đứa con thông minh. Không những thế, phụ nữ có nét tướng này còn rất thành thật, giàu khoan dung và một lòng với bạn đời. Bởi thế mà đây là nét tướng ở phụ nữ mà đàn ông bị thu hút.

Đôi mắt đào hoa Phụ nữ có đôi mắt đào hoa thì không người đàn ông nào quên được - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có đôi mắt đào hoa thì không người đàn ông nào quên được. Đây là đôi mắt như cười, lại ươn ướt làm mềm lòng người khác. Vì thế mà dù họ chẳng làm gì vẫn khiến đàn ông muốn đắm chìm vào đôi mắt đó thật lâu. Đây là nét tướng của người phụ nữ dịu dàng và rất quyến rũ. Lông mày cong Lông mày cong, bắt đầu từ mắt đến đuôi mắt. Khi người phụ nữ này cười thì cặp lông mày cong lên nhìn rất quyến rũ. Phụ nữ có nét tướng này có tính cách ôn hòa, luôn biết cách khiến người đối diện say mê nhìn mình. Miệng nhỏ Theo quan niệm xưa, miệng nhỏ là nét tướng của một mỹ nhân. Trong những bức họa xưa, phụ nữ luôn được vẽ với chiếc miệng nhỏ, như hoa đào hồng tươi. Phụ nữ có nét tướng này thông minh, thu hút trong mắt đàn ông. Theo quan niệm xưa, miệng nhỏ là nét tướng của một mỹ nhân - Ảnh minh họa: Internet Hàm răng trắng đều Về mặt sức khỏe, có răng trắng đều là người có thận và bàng quang khỏe mạnh, khi mang thai sinh nở cũng rất thuận lợi. Về giới tính, phụ nữ có nét tướng này quyến rũ đàn ông. Họ biết thể hiện tình cảm của mình rõ ràng. Một khi đã yêu sẽ hết lòng hết dạ, mà đã cạn tình là dứt khoát ra đi. *Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 nét tướng của người bị thị phi bủa vây, dễ vướng họa tiểu nhân hãm hại Theo nhân tướng học, nếu bạn có 3 nét tướng này thì thị phi dễ bủa vây, vướng nhiều chuyện từ miệng thiên hạ mà ra, khó tránh mâu thuẫn trong các mối quan hệ.

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