3 nét tướng của người bị thị phi bủa vây, dễ vướng họa tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 22/01/2019 05:30

Theo nhân tướng học, nếu bạn có 3 nét tướng này thì thị phi dễ bủa vây, vướng nhiều chuyện từ miệng thiên hạ mà ra, khó tránh mâu thuẫn trong các mối quan hệ.

Tai to và vểnh

Người có nét tướng này thường thông minh, có khả năng giải quyết tình huống nhanh chóng. Họ luôn dùng trí tuệ của mình để tìm hướng giải quyết mọi chuyện.

Với những người hẹp hòi, ích kỷ, những gì người này làm chỉ như cố tình khoe khoang, thể hiện để làm mờ nhạt người khác. Chỉ vì được lòng người tốt mà mất lòng kẻ tiểu nhân, chuyện thị phi chắc chắn sẽ tới.

Nếu bạn có nét tướng này, hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Với những ai hay soi xét, hẹp hòi, bạn đừng cố tỏ ra hơn họ, cũng đừng phô bày bản thân có gì, dễ khiến họ khó chịu mà sinh chuyện thị phi.

3 nét tướng của người bị thị phi bủa vây, dễ vướng họa tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
Nếu bạn có nét tướng này, hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Răng thưa

Đây là nét tướng ở người hay nói, hài hước, vui tính. Họ là người mang tới không khí vui vẻ, tích cực cho mọi người. Dù vậy, họ lại không biết kiểm soát lời đùa giỡn của mình, dễ làm người đối diện khó chịu.

Nếu bạn có nét tướng này, tốt nhất là nên cẩn thận lời nói. Vì chẳng biết được lúc nào lời nói bạn nghĩ là vui đùa lại khá là không có duyên trong mắt người khác. Dù sao, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói vẫn tốt cho bản thân hơn.

3 nét tướng của người bị thị phi bủa vây, dễ vướng họa tiểu nhân hãm hại - Ảnh 2
Dù sao, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói vẫn tốt cho bản thân hơn - Ảnh minh họa: Internet

Răng khểnh

Theo nhân tướng học, người có răng khểnh thường biết ăn nói, có tài ngoại giao, dễ được lòng người khác. Dù vậy, ranh giới giữa khôn khéo hay giả tạo vốn rất mong manh. Nếu không tinh tế kiểm soát sự khôn khéo của mình thì rất có thể bị nghĩ là giả tạo, không chân thành.

Không chỉ vậy, khi đem đến cho người khác cảm giác bị giảng dạy, lý lẽ, dễ gây cho đối phương cảm giác bực bội. Những chuyện thị phi cũng từ đó mà ra.

3 nét tướng của người bị thị phi bủa vây, dễ vướng họa tiểu nhân hãm hại - Ảnh 3
Nếu không tinh tế kiểm soát sự khôn khéo của mình thì rất có thể bị nghĩ là giả tạo, không chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có nét tướng này, nên cẩn thận trong giao tiếp, nên có chừng mực để không cho kẻ tiểu nhân cái cớ hãm hại mình.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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