Đầu năm mới Kỷ Hợi, những con giáp này tuyệt đối không cho người khác mượn tiền

Tâm linh - Tử vi 10/02/2019 05:30

Những con giáp dưới đây nên tránh càng xa càng tốt những lời vay mượn tiền bạc trong đầu năm Kỷ Hợi, kể cả người thân, bạn bè cũng không nên tin tưởng kẻo tiền mất, cả năm buồn phiền lo âu.

Tuổi Thân

Đầu năm mới, Thân nên tránh giao du với những người xấu có thể hỏi mượn tiền bạn. Kể cả những người thân, bạn bè cũng không nên nói về tiền bạc kẻo mất lòng. Thời điểm này, tài lộc của bạn đổ về ngập nhà, không cần phải lo túng thiếu. Cũng vì vậy mà có nhiều người hỏi han, vay mượn. Nếu yếu lòng, chắc chắn bạn sẽ rước nhiều buồn phiền về mình.

Đầu năm mới Kỷ Hợi, những con giáp này tuyệt đối không cho người khác mượn tiền - Ảnh 1
Thân nên tránh việc cho người khác mượn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy sáng suốt và bình tĩnh để từ chối khéo. Vả lại đầu năm đầu tháng, đừng bao giờ liên quan đến vấn đề tiền bạc, đừng quá tin tưởng vào lời nói của người khác. Những người xung quanh sẽ lợi dụng lòng tin của bạn để lừa dối và khiến bạn lao đao, lận đận cả năm.

Tuổi Mão

Mão có tấm lòng lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Cũng vì vậy mà bạn bị lợi dụng khiến cả năm lận đận, buồn phiền không yên. Đừng bao giờ lấy lòng dạ của mình mà đo lòng dạ người khác. Những người xung quanh bạn chưa chắc đã tốt. Vì vậy nên hạn chế, đừng cho người khác mượn tiền bởi có thể phá vỡ mối quan hệ vì cự cãi, xung đột.

Đầu năm mới Kỷ Hợi, những con giáp này tuyệt đối không cho người khác mượn tiền - Ảnh 2
Mão cẩn thận kẻo tiền mất tình tan - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần biết cách khôn khéo từ chối những lời vay mượn, vận trình của bạn trong năm nay sẽ không có gì bàn cãi. Sự nghiệp, tài lộc đều hanh thông, gia đạo hòa thuận, anh chị em thương yêu nhau. Vợ chồng không bất đồng, đổi lại còn có nhiều tin vui trong năm Kỷ Hợi.

Tuổi Tuất

Đầu năm mới Tuất sẽ vướng phải nhiều rắc rối về đường tài lộc. Vì vậy đừng bao giờ nói chuyện về tiền bạc với bất cứ ai. Đồng thời cũng tránh cho người khác vay mượn để vận trình hanh thông, thuận lợi, không có nhiều người ganh ghét hãm hại.

Đầu năm mới Kỷ Hợi, những con giáp này tuyệt đối không cho người khác mượn tiền - Ảnh 3
Tuất nên khôn khéo từ chối những lời vay mượn tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vượt qua giai đoạn này, bạn sẽ có vận trình vô cùng sung túc, giàu có trong suốt năm. 2019 là năm vô cùng thuận lợi về mặt công việc. Bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên trọng dụng. Tinh thần của Tuất vào năm nay vô cùng tốt, không vướng phải nhiều buồn phiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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