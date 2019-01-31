Top con giáp sở hữu BA VƯỢNG trong những ngày cuối năm Mậu Tuất: Vượng tài lộc, vượng tình duyên, vượng sự nghiệp

Tuổi Mão có trái tim nhân hậu, thích giúp đỡ người khác nên vận mệnh giàu sang, sung túc. Đặc biệt là những ngày cuối năm, bạn may mắn hơn người. Không chỉ vượng vận tài lộc mà còn vượng tình duyên, sự nghiệp cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. Nhờ sự đôn hậu, thích giúp đỡ người nghèo nên vận mệnh của bạn được Thần Phật hỗ trợ, không sợ túng thiếu, nghèo khổ.

Mão nên chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui đổ về trong những ngày cuối năm chắc chắn bạn sẽ ngập ngụa trong đống tiền. Có khi phải sắm thêm két sắt để đựng vì lộc cứ đổ về liên tục. Khoảng thời gian này, bạn sống vui vẻ, hạnh phúc, cuộc sống có thêm nhiều màu sắc hơn. Không sợ tiểu nhân rình rập hãm hại, không sợ người khác cản đường thăng tiến trong sự nghiệp.

Tý là con giáp thông minh, lanh lợi, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể vượt qua nhanh chóng, ít khi phạm phải sai lầm. Cũng vì vậy mà tài lộc của bạn đổ về liên tục trong những ngày cuối năm. Nhờ sự khôn ngoan của bản thân mà Tý có cái Tết ấm no, đủ đầy, tràn ngập tiếng cười.

Tý vượng vận sự nghiệp, tình duyên và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn có nhiều mối quan hệ nên sự nghiệp hanh thông. Gặp khó khăn gì cũng được người khác ra tay giúp đỡ. Vận mệnh của Tý ít lâm vào tình cảnh éo le, không lối thoát. Đặc biệt càng lớn tuổi, bạn càng nhận được nhiều phúc đức ơn trên ban xuống, không phải lâm vào cảnh cô đơn, túng thiếu. Nhờ ăn ở có đức nên được con cháu yêu thương, quý mến.

Tuổi Ngọ

Ngọ có khả năng kiếm tiền siêu đỉnh. Đặc biệt là những ngày cuối năm, vận mệnh của bạn càng khởi sắc. Không chỉ vượng vận trong công việc mà đường tình duyên cũng vô cùng viên mãn. Thời điểm này người độc thân sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân.

Ngọ vô cùng may mắn trong những ngày cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Người có gia đình sẽ có tin vui về đường con cái, gia đạo hanh thông, hòa thuận, ít xảy ra cãi vã, xung đột. Hậu vận của bạn vô cùng sung túc nhờ phúc đức thời trẻ tu dưỡng được. Cuộc sống về già của Ngọ không sợ cô đơn, buồn tủi, không sợ cảnh thiếu thốn tiền bạc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm