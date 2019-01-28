Tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 28/1/2019: Tuổi Sửu tiền bạc rủng rỉnh có cơ hội làm ăn lớn kiếm tiền tỷ, Tỵ cẩn thận tiểu nhân cản đường

Thứ hai ngày 28/1/2019, Tý nhận được nhiều tin vui về cơ hội làm ăn. Bạn tìm được mối quan hệ đối tác tiềm năng nên sự tín nhiệm và uy quyền càng tăng cao. Ngày hôm nay Tý nên phát huy hết sở trường của mình để nắm bắt cơ hội kiếm tiền tỷ, gia tăng nguồn tài lộc cho bản thân. Đặc biệt chuyện tình cảm của bạn cũng có chút khởi sắc, đôi bên thuận hòa, không cãi nhau.

Theo lá số tử vi , ngày thứ hai của Sửu có nhiều bước tiến vượt bậc. Bạn tìm được nguồn động lực trong công việc, giúp mọi thứ thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng quá tin tưởng mà tâm sự với người khác.

Tuổi Dần

Ngày thứ hai của Dần có phần u ám. Công việc bạn đảm nhiệm có phần trì trệ, cơ thể và tinh thần mệt mỏi, uể oải. Cũng vì vậy mà bạn thường mắc sai lầm khiến cấp trên không mấy vừa lòng. Con đường tiền bạc của bạn trong ngày hôm nay cũng không mấy khởi sắc. Công việc trì hoãn, những cơ hội cũng đóng băng.

Tuổi Mão

Mão có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Mão có nhiều điều bất ngờ xảy ra vào thứ hai. Có thể cấp trên sẽ giao cho bạn nhiều công việc quan trọng. Bạn nên tập trung tư duy, điều chỉnh sự phán đoán chính xác của bản thân. Đừng vì lợi trước mắt mà đánh đổi những điều mình gầy dựng trong thời gian qua. Nói chung ngày hôm nay, bạn nên tỉnh táo phán xét mọi chuyện.

Tuổi Thìn

Thứ hai của Thìn khá bình yên, không có chút gì biến động. Công việc vẫn như bình thường. Nói chung vận trình của bạn hôm nay không có gì khởi sắc. Mọi việc cứ chạy đúng quỹ đạo, không gặp sai sót hay bất cứ biến cố gì.

Tuổi Tỵ

Tỵ bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ hai cho thấy Tỵ bị tiểu nhân cản đường. Người này có thể là đồng nghiệp hoặc những người thân cận với bạn. Vì vậy đòi hỏi Tỵ phải có đầu óc sáng suốt, đừng lưỡng lự khi đưa ra cách giải quyết. Bạn chỉ nên tin tưởng vào bản thân, đừng nghe lời người khác kẻo vướng phải rắc rối không đáng có.

Tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ vào ngày thứ hai có nhiều điểm sáng không ngờ. Bạn được quý nhân phương xa giúp đỡ nên công việc, tình duyên, gia đạo đều êm xuôi, thuận hòa. Thứ hai của Ngọ khá thuận lợi, không phải chịu nhiều áp lực từ họp hành hay những kế hoạch. Bạn tự do làm những điều mình thích mà không cần nhìn sắc mặt của ai.

Tuổi Mùi

Mùi nhận được nhiều tin vui trong thứ hai ngày 28/1/2019 - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có một ngày thứ hai tốt lành. Về công việc, bạn nắm bắt tình hình khá nhanh nên được cấp trên giao cho việc lớn. Được Thần Tài che chở nên bạn có tài giữ tiền khá tốt, không thất thoát nhiều. Mùi cũng không có suy nghĩ tiêu xài hoang phí. Có khả năng kiểm soát việc mua sắm và tiêu tiền của mình một cách hợp lý nhất.

Tuổi Thân

Trực giác của Thân trong ngày thứ hai khá nhạy bén. Bạn luôn lường trước được những điều xảy ra với mình nên hành xử đúng mực, ít gặp rắc rối. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân nên được nhiều người nể trọng, khâm phục. Bên cạnh đó bạn còn được sự tín nhiệm, xem trọng của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của Dậu chuyển biến khá tốt. Đối phương dành nhiều thời gian cho bạn, cả hai có nhiều giây phút thăng hoa và ấm áp trong tình yêu. Đồng thời bạn và người ấy cũng xóa bỏ được những khoảng cách của mình. Cả hai hiểu nhau và thông cảm nhiều hơn, không còn xích mích, đôi co như trước.

Tuổi Tuất

Tuất nên chuẩn bị tinh thần đón nhận tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có tin vui về tiền bạc. Những cố gắng của bạn trong thời gian qua được công nhận và có thể hưởng số tiền thưởng Tết khủng. Hôm nay, nguồn thu nhập của bạn sẽ tăng lên cấp số nhân, con đường quan lộ rộng mở, cuộc sống ấm êm, sung túc. Bạn nên nắm bắt nhiều cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống để làm giàu trong chớp mắt.

Tuổi Hợi

Vận trình của Hợi trong thứ hai có nhiều biến chuyển tích cực. Công việc khá tốt, có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tết càng đến gần, bạn càng có được nhiều may mắn. Tuy nhiên ngày hôm nay, bạn nên chi tiêu hợp lý, đừng mua sắm quá mức. Thay đổi cách chi tiêu sẽ giúp bạn có cuộc sống ấm no hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm