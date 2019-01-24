Chuyên gia phong thủy tiết lộ những con giáp gặp nhiều may mắn, vượng vận tài lộc trong năm Kỷ Hợi

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi, muốn xét về sự may mắn hay xui xẻo của một người phải xem kỹ cấu tạo mệnh lý (tức năm tháng ngày giờ sinh) của mỗi người. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về năm sinh, những người thuộc năm sau đây sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm Kỷ Hợi.

Thời điểm 2019, những người thuộc con giáp này sẽ ít khi thất thoát chuyện tiền bạc, không lo phải vay mượn khắp nơi. Dù gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn, họ cũng có cách khắc phục mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Bốn con giáp này sẽ gặp khá nhiều vận may về tiền bạc trong năm Kỷ Hợi. Được Thái Cực quý nhân may mắn chiếu mệnh nên họ phá giải được các mối hung họa xảy ra. Năm 2019, những con giáp này nên siêng năng đi chùa, hành thiện tích đức để bản thân và gia đạo được bình an.

Tuổi Thân

Thân đón nhận nhiều lộc trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân gặp Kỷ là Kim Dư tinh chủ về tài lộc phú quý, vượng phát. Bản mệnh có đầu óc thông minh, trí tuệ nên có nhiều bước tiến trong công việc. Ngoài ra sao này còn đem lại may mắn khá nhiều về hôn nhân gia đạo cho tuổi Thân. Không chỉ là đường công danh, gia đạo của Thân cũng gặp nhiều may mắn, tiền bạc đổ về như nước.

Tuổi Ngọ

Ngọ gặp Kỷ nên được Tuế Lộc chiếu mệnh, hỗ trợ may mắn cho đường tài lộc. Những gì liên quan đến tiền bạc đều có dấu hiệu khởi sắc. Tình hình tài chính của họ được củng cố, dần trở nên ổn định, không còn phải vất vả như trước. Ngoài công việc chính, Ngọ còn có cơ hội kiếm thêm nhiều nguồn thu nhập ở bên ngoài. Nghề tay trái sẽ giúp họ có nhiều bước tiến thăng hoa hơn trong sự nghiệp làm giàu.

Ngọ có cuộc sống sung sướng, thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những con giáp trên gắn với hệ Can chi Bính, Đinh hoặc Canh có số mệnh vô cùng vượng phát. Thuận về đường thi cử và sự nghiệp, gặp hung hóa cát, bình an trong suốt năm.

Tuổi Ất Dần

Ất gặp Hợi, Kỷ gặp Dần là Quốc Ấn quý nhân thuộc về thăng quan tiến chức nắm quyền hành trong tay. Nếu còn có sự hỗ trợ của các sao tốt khác trong mệnh cục thì càng quyền cao chức trọng vào năm 2019 này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm