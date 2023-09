Chuyên gia phong thủy tiết lộ những con giáp gặp nhiều may mắn, vượng vận tài lộc trong năm Kỷ Hợi

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi, muốn xét về sự may mắn hay xui xẻo của một người phải xem kỹ cấu tạo mệnh lý (tức năm tháng ngày giờ sinh) của mỗi người. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về năm sinh, những người thuộc năm sau đây sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm Kỷ Hợi.

Bốn con giáp này nhận được nhiều may mắn trong năm Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Bốn con giáp này sẽ gặp khá nhiều vận may về tiền bạc trong năm Kỷ Hợi. Được Thái Cực quý nhân may mắn chiếu mệnh nên họ phá giải được các mối hung họa xảy ra. Năm 2019, những con giáp này nên siêng năng đi chùa, hành thiện tích đức để bản thân và gia đạo được bình an.

Thời điểm 2019, những người thuộc con giáp này sẽ ít khi thất thoát chuyện tiền bạc, không lo phải vay mượn khắp nơi. Dù gặp bất cứ vấn đề gì khó khăn, họ cũng có cách khắc phục mọi thứ trở nên tốt đẹp.