Nữ tuổi Mùi có số mệnh giàu sang. Từ khi lọt lòng đã hưởng công đức của ông bà cha mẹ nên cuộc sống không phải lo túng thiếu. Thời còn đi học, bạn không phải lo lắng gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cuộc sống như công chúa, được cha mẹ yêu thương, bảo bọc.

Vì vậy gia đình bạn lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười, ít khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nhờ tính tình lương thiện nên bạn được chồng cưng chiều. Bên cạnh đó, bạn cũng được gia đình nhà chồng nể trọng vì giỏi ăn nói.

Đến khi lấy chồng sinh con, vận mệnh càng tăng lên vượt trội. Mùi mang lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của chồng. Bạn là một người vợ mẫu mực, người mẹ giàu tình cảm.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, giỏi lấy lòng người khác. Bạn có tài ăn nói khéo léo nên công việc đều thuận lợi, có khó khăn đều được giúp đỡ. Từ khi sinh ra, Thân đã được ngậm thìa vàng nên cuộc sống giàu sang, sung túc hơn người. Bạn ít khi lâm vào tình cảnh thiếu thốn, vay mượn.

Thân có mệnh nữ vương từ khi mới lọt lòng - Ảnh minh họa: Internet

Thời còn độc thân, cuộc sống của bạn dư dả của ăn của để. Bên cạnh đó bạn cũng được nhiều người theo đuổi tán tỉnh, vận đào hoa đeo bám. Đến khi lấy chồng, bạn là người có tiếng nói trong gia đình.

Do có tiền và công việc đàng hoàng nên bạn được chồng cả nể, không bao giờ nói nặng nhẹ. Cuộc sống của Thân sau khi kết hôn vô cùng vượng phát, tiền tài cứ đổ về liên tục. Đồng thời bạn còn giúp chồng có được địa vị cao trong sự nghiệp. Vì vậy mà Thân được chồng cưng chiều hết mực.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có vẻ ngoài mạnh mẽ, kiên định. Bạn luôn gánh vác nhiều địa vị lớn trong xã hội. Nhờ mang mệnh nữ vương nên Thìn có cuộc sống sung sướng, của ăn của để chất đầy nhà.

Thìn mang lại nhiều may mắn cho chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn độc thân, bạn giàu một, đến khi lấy chồng giàu có đến mười lần. Bạn được quý nhân phù trợ nên sự nghiệp hanh thông, tiền tài cứ đổ về như nước. Những người tuổi Thìn khá thông minh và nhanh nhẹn trong việc nắm bắt vấn đề.

Khi lấy chồng, bạn có thể giúp chồng giải quyết những vấn đề khó khăn. Có thể nói bạn là nữ vương trong gia đình, nắm quyền hành nhưng không bao giờ xem thường chồng. Bạn luôn tạo cơ hội để chồng có vị thế trong gia đình và ngoài xã hội.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm