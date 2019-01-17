Top con giáp lên đời nhan sắc, tiền bạc tăng dần đều, đứng đầu giới đại gia trong 69 ngày tới

Thời gian vất vả, khó khăn ngày trước đã qua đi, Dậu dần lấy lại vị thế của mình. Bạn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, lộc lá trời ban đổ về không ngớt. Đồng thời, bạn cũng có nhiều thời gian chăm sóc bản thân nên nhan sắc lên đời.

Bên cạnh đó, số tiền trong tài khoản và két sắt của bạn cứ tăng lên đều đều. Sớm muộn gì cũng được đề tên vào danh sách đại gia, giàu nứt vách đổ tường khiến nhiều người ganh tị. Thời điểm 69 ngày tới, Dậu không phải bôn ba mà chỉ ngồi không rung đùi cũng có tiền tự đổ về đầy túi.

Nữ tuổi Dậu da dẻ, ngoại hình đều thuộc dạng sắc nước hương trời khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nam tuổi Dậu sở hữu thân hình sáu múi, vạn người mê, kèm với tài ăn nói khéo léo nên bạn nhanh chóng thoát ế trong gang tấc.

Tuổi Tuất

Năm xui tháng hạn đã qua đi, Tuất chuẩn bị đón nhận nhiều tin vui từ trên trời rơi xuống. Tình hình tài chính của bạn được cải thiện vượt bậc. Thời gian trước còn lo chạy ngược chạy xuôi vay mượn, nhưng 69 ngày tới không cần phải vất vả như vậy.

Tuất sự nghiệp hanh thông, nhan sắc lên đời, tình duyên mỹ mãn - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài ưu ái điểm tên bạn vào danh sách đại gia, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Tuất muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, muốn nhà cao cửa rộng cũng không thiếu. Tuy nhiên thời điểm này, bạn có thể vướng vào họa thị phi, vì vậy hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói.

Nhờ có tài lộc đổ về không ngừng, bạn có nhiều cơ hội đổi đời nhan sắc. Dù còn trẻ hay đã lớn tuổi, Tuất cũng sở hữu nhan sắc khiến vạn người mê, ngàn người theo đuổi. Nhan sắc càng lên đời càng giúp bạn có nhiều cơ hội hơn trong công việc của mình.

Tuổi Hợi

Tuy là năm tuổi nhưng Hợi không vướng phải nhiều rắc rối, họa thị phi. Bạn ăn ở hiền lành, nhân đức nên được trời thương ban cho nhiều lộc lá, may mắn trong 69 ngày tới. Hợi nên biết nắm bắt cơ hội để làm giàu.

Hợi có thể đầu tư kiếm tiền khủng trong 69 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể đầu tư vào nhà đất, bất động sản để tăng thêm nguồn thu nhập cho mình. Bạn sẽ vô cùng may mắn khi đầu tư vào một thứ gì đó. Nhờ có mệnh phú quý nên Hợi ít khi lâm vào tình cảnh khó khăn.

Hợi luôn được quý nhân, ông bà tổ tiên đứng sau phù trợ nên gặp đại nạn không chết, ít khi bệnh tật. Thế nên hãy thường xuyên đi chùa, tích nhiều công đức để lại cho con cháu, cũng như vượt qua nhiều kiếp nạn của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm