3 con giáp ‘nằm không cũng dính đạn’, gặp họa từ trên trời rơi xuống, tiền bạc chảy ra như nước trong 5 tuần tới

Dần gặp nhiều khó khăn trong tình cảm, sự nghiệp, tiền tài trong 5 tuần tới. Bạn đứng giữa nhiều sự lựa chọn nên thường đánh mất bình tĩnh và niềm tin. Thời điểm này, bạn gặp phải nhiều họa từ trên trời rơi xuống, ngồi không cũng gặp họa thị phi.

Vào khoảng thời gian này bạn nên cẩn thận, bởi sẽ gặp khá nhiều chuyện buồn trong tình cảm lẫn công việc. Trong chuyện tình duyên, cả hai xảy ra nhiều cuộc tranh cãi, xích mích khiến mối quan hệ có thể đứt gánh giữa đường. Trong công việc, tiền tài, Dần thất thoát nhiều, làm chuyện gì cũng không hanh thông.

Người khác áp đặt những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn nói xấu về bạn. Điều này ảnh hưởng ít nhiều đến công việc cũng như tâm trạng của bạn. Bạn nên cẩn thận trong chi tiêu, đừng tham gia đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn.

Tuổi Hợi

Vì là năm tuổi nên những con giáp tuổi Hợi gặp khá nhiều vất vả, khó khăn. Những cố gắng của bạn cũng không gặp được may mắn. Thời điểm 5 tuần tới, Hợi gặp khá nhiều họa thị phi, tiểu nhân ngáng đường, hãm hại khiến vận may ngày càng xuống dốc. Theo tử vi năm 2019, Hợi gặp nhiều điều xui xẻo, tình duyên cũng không mấy suôn sẻ.

Hợi gặp nhiều khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Người có gia đình, người yêu đều xảy ra nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa, khiến mối quan hệ hai bên rạn nứt, không còn tin tưởng nhau. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp ganh ghét, tìm đủ mọi cách để hạ bệ, dìm bạn xuống. Nói chung thời điểm này Hợi nên chăm chỉ đi chùa hành thiện tích đức để có thể dễ dàng vượt qua những kiếp nạn lớn hơn.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ nhưng thời điểm 5 tuần tới mọi chuyện không mấy hanh thông với bạn. Bạn làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Những dự định sắp tới của bạn đều không thể thực hiện được vì tiểu nhân ngáng đường. Nữ tuổi Sửu kém may trong chuyện tình cảm.

Sửu bị tiểu nhân ngáng đường - Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Sửu sự nghiệp không như ý muốn, làm gì cũng không thuận lợi. Thời điểm này bạn không nên tin tưởng vào người thân hay bạn bè, bởi những người đó sẽ khiến cuộc sống của bạn lận đận rất nhiều. Nói chung Sửu nên đi chùa nhiều, làm từ thiện để tích đức cho bản thân cũng như con cháu sau này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm