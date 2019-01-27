3 con giáp chuẩn bị mở cửa đón bão lớn, tiền từ mọi nơi đổ về như thác trong 3 tháng đầu năm Kỷ Hợi

Tuổi Mão trong năm Kỷ Hợi vượng vận quý nhân, đặc biệt là mệnh nữ. Bạn có nhiều mối quan hệ nên khi khó khăn đều có người ra tay giúp đỡ. Trong năm 2019, Mão gặt hái được khá nhiều thành công và tiền của về cho mình.

Đừng tin vào lời giới thiệu của bạn bè, thậm chí là người thân. Vì khi vướng vào những chuyện này, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối không đáng có. Nói chung thời điểm này Mão nên giữ vững tinh thần để tự mình kiếm tiền, tự mình phấn đấu.

Nhất là 3 tháng đầu năm, tiền cứ đổ về như thác khiến bạn chóng mặt, hoa mắt. Có khi phải sắm két sắt mới chứa đủ. Bạn có vận may về tiền bạc nhưng những mối quan hệ lại gặp trục trặc. Thời điểm này tốt nhất là đừng nên tin tưởng bất cứ ai. Nhất là trong chuyện kinh doanh, đừng làm ăn trung gian.

Tuổi Dần

Dần có cơ hội đi lập nghiệp ở phương xa. Càng đi xa nhà, bạn càng gặt hái được nhiều thành công cho bản thân. Vận trình của bạn trong thời điểm này không thể đứng yên. Bạn luôn vận động hết mình, ít khi ngồi một chỗ. Vì sự cố gắng và chăm chỉ, Dần có nhiều cơ hội làm giàu.

Dần được sếp đánh giá cao thực lực, vận tài lộc cũng vô cùng sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm 3 tháng đầu năm 2019, bạn gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Những xích mích với đồng nghiệp cũng không còn quá gay gắt. Hai bên đều hiểu ra vấn đề và thông cảm cho nhau. Nhờ vậy nên Dần như “hổ mọc thêm cánh” được mọi người xung quanh giúp đỡ nên công việc thuận lợi, tiền cứ đổ về đều đều. Dần sẽ có nhiều cơ hội leo lên chức vị mà mình mong muốn để đạt được nhiều thành công hơn.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp có tầm nhìn xa trong rộng. Bạn luôn tính toán kỹ càng trước khi bắt tay vào làm một điều gì đó. Cũng nhờ vậy mà Thìn luôn đạt được nhiều thành tựu xuất sắc hơn người. Thời điểm năm Kỷ Hợi, bạn không cần phải sợ những thử thách xảy đến với mình. Vì khi vượt qua những điều đó, con đường quan lộ của bạn sẽ hanh thông và thuận buồm xuôi gió hơn.

Thìn sớm thăng quan tiến chức, trở thành đại gia trong 3 tháng đầu năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Khi đối mặt với khó khăn, bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình mà không cần phải vất vả như trước. Thời điểm này, những mối quan hệ xung quanh bạn cũng khá tốt. Họ bắt đầu hiểu và thông cảm cho bạn nhiều hơn. Nhờ vậy mà bạn có được lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm