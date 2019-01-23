Phụ nữ có tướng mặt này, đàn ông xếp hàng dài nối đuôi nhau theo đuổi

Tâm linh - Tử vi 23/01/2019 17:36

Những người phụ nữ sở hữu nét tướng này trên gương mặt sẽ trở thành “con mồi” để đàn ông săn đuổi, tán tỉnh. Đi đến đâu cũng có người nguyện chết để cùng kết đôi, nên duyên vợ chồng.

Lông mày mảnh, rõ nét

Phụ nữ sở hữu đôi lông mày mảnh, rõ nét thể hiện là người có tướng đào hoa. Đi đến đâu họ cũng được nhiều người tán tỉnh. Đứng giữa đám đông, họ luôn là người nổi bật, là trung tâm của mọi việc.

Phụ nữ có tướng mặt này, đàn ông xếp hàng dài nối đuôi nhau theo đuổi - Ảnh 1
Phụ nữ có lông mày mảnh được đàn ông săn đón - Ảnh minh họa: Internet

Họ thường gặp khá nhiều may mắn trong đường tình duyên lẫn công việc. Trong chuyện tình duyên, họ luôn được yêu thương và chiều chuộng. Trong công việc, họ có nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp.

Nhân trung đẹp

Người phụ nữ có nhân trung sáng, đẹp thường thể hiện khả năng sinh nở tốt. Họ có thể trở thành một người mẹ, người vợ tốt. Trong cuộc sống hôn nhân sau này, họ sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho chồng.

Phụ nữ có tướng mặt này, đàn ông xếp hàng dài nối đuôi nhau theo đuổi - Ảnh 2
Phụ nữ có nhân trung đẹp là người được nhiều đàn ông theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Con cái cũng nhờ phúc của mẹ mà học hành giỏi giang, nghe lời, thông minh lanh lợi. Cuộc sống của họ vô cùng thịnh vượng. Bên cạnh đó họ còn có sức khỏe dẻo dai, sống lâu trăm tuổi, hưởng được phúc lộc trời ban.

Sống mũi cao

Sống mũi cao thường đại diện cho tài lộc. Người có sống mũi cao thường vượng vận tài lộc. Bên cạnh đó họ còn có số đào hoa cao ngất trời. Họ được nhiều đàn ông theo đuổi, tán tỉnh bất cứ thời điểm nào.

Phụ nữ có tướng mặt này, đàn ông xếp hàng dài nối đuôi nhau theo đuổi - Ảnh 3
Sống mũi cao thể hiện là người đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Con đường tình duyên của họ vô cùng thuận lợi. Vì gặp được đúng người nên cuộc sống sau này của họ hạnh phúc, viên mãn. Cuộc sống gia đình sẽ rất thịnh vượng, ngồi không cũng có tiền đổ về, sống sung túc cả đời.

Miệng nhỏ nhắn, chúm chím

Phụ nữ có đôi môi nhỏ, hồng hào thường có cuộc sống giàu sang, hanh thông. Thời trẻ họ được nhiều người theo đuổi, kẻ đưa người đón, cung phụng như công chúa. Đến khi lấy chồng, họ được chồng yêu chiều hết mực.

Phụ nữ có tướng mặt này, đàn ông xếp hàng dài nối đuôi nhau theo đuổi - Ảnh 4
Miệng nhỏ chứng tỏ phụ nữ có số quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Những người có đôi môi nhỏ, chúm chím có số vượng phu ích tử. Họ mang lại nhiều vượng khí may mắn cho gia đình. Dù lớn hay nhỏ tuổi, họ vẫn tỏa ra sức hút khiến đàn ông khó lòng cưỡng lại. Cũng vì vậy mà họ được chồng yêu thương, cung phụng như bà hoàng, lo lắng giữ khư khư bên mình sợ mất.

Dái tai to, dày

Đây là đặc điểm trên gương mặt chứng tỏ phụ nữ vượng vận đào hoa. Từ khi sinh ra, họ đã có số quý nhân, làm gì cũng gặt hái được nhiều thành công. Người có dái tai to, mềm sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình.

Phụ nữ có tướng mặt này, đàn ông xếp hàng dài nối đuôi nhau theo đuổi - Ảnh 5
Phụ nữ có dái tai to có số ăn sung mặc sướng - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của họ sau này sẽ rất viên mãn. Nhân duyên cả đời cũng vô cùng tốt, gặp ai cũng được yêu thương, cưng chiều. Chồng họ luôn có trách nhiệm và không bao giờ làm những chuyện phản bội vợ con.

Cằm chẻ hoặc đầy

Người có cằm chẻ hoặc đầy sẽ rất thu hút đàn ông. Họ nhanh nhẹn và tinh ý trong việc lấy lòng người khác. Bên cạnh đó người có nét tướng này sẽ vô cùng thuận lợi về đường tình duyên lẫn sự nghiệp. Trong công việc, họ luôn có nhiều cơ hội thăng tiến, được trọng dụng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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