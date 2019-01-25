Phần đông những người phụ nữ tuổi Thìn có số giàu sang. Từ khi sinh ra đã mang mệnh quý nhân, giúp công việc làm ăn của cha mẹ phất lên, tiền đổ về không ngớt. Tuy nhiên nữ tuổi Thìn càng độc thân càng có cuộc sống viên mãn, giàu có. Bản mệnh là người mạnh mẽ, kiên cường, luôn tự mình đối mặt với nhiều khó khăn xảy đến.

Cũng vì vậy mà bạn luôn giữ vị thế cao trong xã hội, có tiếng tăm vang xa khiến người khác nể phục. Có thể nói cuộc đời tuổi Thìn không có đàn ông vẫn sống tốt, vẫn có thể hưởng thụ giàu sang như bà hoàng. Tự có đủ tiền mua nhà, sắm xe, sống trong căn biệt thự triệu đô, sung sướng cả cuộc đời.

Tuổi Mùi có số mệnh nữ vương. Tiếng nói của bạn trong công việc đều có trọng lượng và được nhiều người nghe theo, tuân thủ. Mùi là người có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Bạn luôn đặt ra cho mình nhiều mục tiêu trong cuộc sống.

Mùi có mệnh nữ vương, mạnh mẽ tự mình lập nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà bạn lúc nào cũng chăm chỉ, làm việc hết mình để đạt được những điều mình mong muốn. Đối với những người chọn con đường kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều vận may, kiếm được nhiều khách hàng tiềm năng.

Bạn không cần chạy ngược chạy xuôi vay mượn khắp nơi cũng có tiền để phát triển sự nghiệp của mình. Có thể nói Mùi vô cùng tự lập trong khoản tài chính. Bạn không xin xỏ hay nhờ cậy bất cứ ai, kể cả cha mẹ, anh chị em trong gia đình.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp phóng khoáng, tự tin trong giao tiếp. Bạn có tài ăn nói khéo léo nên được nhiều người yêu mến, theo đuổi. Tuy nhiên Ngọ lại không thích ràng buộc cuộc sống hôn nhân quá sớm. Bạn luôn thích tự do, thoải mái làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn.

Ngọ không dựa vào đàn ông cũng có thể sống như bà hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường những người tuổi Ngọ kết hôn khá muộn. Và càng kết hôn muộn, bạn càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Một mình bạn vẫn có thể kiếm được số tiền khủng và chẳng phải dựa vào bất cứ mối quan hệ nào. Cuộc đời Ngọ từ khi đi học đến khi lập nghiệp vẫn chưa bao giờ nhờ cậy ai. Bạn luôn đi lên với hai bàn tay trắng, một mình tạo dựng sự nghiệp riêng của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm