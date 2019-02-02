Phụ nữ sinh tuổi này phúc đức dồi dào, của cải chất đầy nhà, không có đàn ông vẫn sống tốt

Mão là con giáp dịu dàng, sống hòa thuận hay giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Vì vậy cuộc sống của bạn không gặp phải nhiều trắc trở cản đường tài lộc. Tuy nhiên Mão không phải là người thích đối mặt với những thử thách nguy hiểm. Bạn thích an toàn và muốn có cuộc sống an phận.

Nhờ sự an phận, hiểu chuyện của bản thân mà Mão được Thần Phật phù trợ, giúp đỡ. Từ khi sinh ra bạn đã được ngậm thìa vàng, như cô công chúa nhỏ của cha mẹ. Đến khi lớn lên, bạn được cát tinh chiếu mệnh nên sự nghiệp, tiền tài hanh thông. Trên phương diện tình yêu, Mão là người mạnh mẽ, tự lập, không bao giờ dựa dẫm đàn ông.

Dần là con giáp mạnh mẽ, kiên cường, một mình vẫn có thể sống tốt không cần đến sự trợ giúp của ai. Những người phụ nữ tuổi Dần luôn có suy nghĩ tích cực và phóng khoáng. Bạn luôn đứng ra giúp đỡ những người yếu thế và khó khăn hơn mình. Nhờ có tinh thần trượng nghĩa cao nên Dần thu hút nhiều cánh mày râu.

Dần có nhiều phúc đức từ ơn trên ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên Dần không thích nghe lời hoặc làm theo những gì người khác muốn. Dù có yêu đối phương đến mấy, bạn cũng sẽ tự kiếm tiền, tự sống cuộc đời của mình chứ không dựa dẫm. Nếu không có người đàn ông nào bên cạnh, bạn vẫn có thể sống tốt và sở hữu khối tài sản khổng lồ, dư ăn dư mặc suốt đời.

Tuổi Thìn

Đường tình duyên của Thìn gặp nhiều gian truân. Vì bạn là người mạnh mẽ nên ít có ai chấp nhận ở bên cạnh suốt đời. Tuy nhiên những quý cô tuổi Thìn càng ế càng giàu có hơn người. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức không ngừng. Nhờ vậy mà tiền tài đổ về liên tục, dư dả của cải vật chất, không sợ nghèo khó, túng thiếu.

Thìn vững vàng kinh tế, không dựa dẫm ai - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người luôn có định hướng và mục đích rõ ràng trong công việc. Vì vậy mà cuộc đời Thìn gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể, khiến ai cũng hờn đỏ mắt, kể cả đàn ông. Bởi sự mạnh mẽ, kiên cường, kiếm tiền siêu đỉnh đó mà Thìn vẫn có thể sống tốt khi không có ai bên cạnh. Bạn dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh nên tài vận hanh thông, sự nghiệp tiến tới không ngừng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm