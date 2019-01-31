Tử vi thứ sáu của Tý vô cùng rực rỡ. Được cát thần chiếu mệnh nên vượng vận tiền bạc, tài lộc đổ về như nước. Ngày hôm nay có thể gặp một số trở ngại nhưng không đáng kể. Chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, bạn đừng quá quan tâm kẻo rước buồn phiền vào mình.

Sửu được sự hỗ trợ đắc lực của đồng nghiệp nên không có khó khăn nào không giải quyết được. Tuy nhiên khối lượng công việc hôm nay khá nhiều nên khiến tinh thần của bạn mệt mỏi. Nhưng chỉ cần giữ bình tĩnh, bạn có thể giải quyết một cách êm đẹp.

Tuổi Dần

Vận trình của Dần vào thứ sáu không được như ý. Bạn mưu sự chuyện gì cũng không hanh thông, thậm chí còn khiến bản thân buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt. Ngày hôm nay, bạn nên tránh họa thị phi, tiểu nhân chờ sơ hở để khiến bạn bị cấp trên chê trách.

Tuổi Mão

Mão công việc không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay bạn không cảm thấy hài lòng với công việc của mình. Điều này vô tình khiến cho tinh thần của bạn sa sút, mệt mỏi ảnh hưởng đến sức khỏe. Những kế hoạch của bạn không thành, gặp phải đối tác không như ý, hai bên xảy ra nhiều cự cãi và xung đột.

Tuổi Thìn

Tiền tài của Thìn trong ngày hôm nay dễ thất thoát. Bạn nên cẩn thận trong việc chi tiêu hoặc đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Đừng dễ dàng tin tưởng người khác kẻo tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Tỵ nhận được nhiều lời khen - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ không gặp áp lực trong công việc, đổi lại bạn còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ cấp trên. Những người đồng nghiệp đã tín nhiệm bạn hơn trước. Đây là thời điểm tốt nhất để giành cơ hội thăng quan tiến chức trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Thứ sáu là thời điểm tốt để Ngọ phát huy hết khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Những đề xuất của bạn được cấp trên ủng hộ hết mình, không gặp phải nhiều ý kiến trái chiều. Mọi sự diễn ra thuận lợi nên nguồn thu nhập của bạn cũng đạt đến ngưỡng đáng mong đợi.

Tuổi Mùi

Mùi có nhiều cơ hội kiếm tiền tìm đến và bạn cũng khôn khéo nắm bắt giúp vận trình hanh thông, tươi mới hơn. Tiền bạc của bạn cũng đổ về khó lòng mà từ chối. Nhờ sự khôn khéo trong giao tiếp nên Mão có thể kết thân với nhiều người cùng ngành nghề.

Tuổi Thân

Thân có đường tình duyên khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo và tình duyên của Thân trong ngày hôm nay có phần tiến triển. Gia đình của bạn hòa thuận, sum vầy, không xảy ra xung đột. Người độc thân có cơ hội tiếp xúc với người khác giới. Người có gia đình được hưởng một cái Tết ấm no, vui vẻ bên nhau.

Tuổi Dậu

Bản mệnh ngày hôm nay nhận được nhiều quà cáp của người khác. Dậu được nhiều người yêu thương tín nhiệm và chuẩn bị tinh thần đón tin vui từ phương xa đổ về. Tin vui này giúp cho ngày Tết của bạn thêm ấm no, hạnh phúc hơn bội phần.

Tuổi Tuất

Tuất kém may mắn hơn những con giáp khác - Ảnh minh họa: Internet

Cục diện ngày hôm nay của Tuất không được may mắn. Bạn làm gì cũng không hanh thông, công việc trì trệ làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như sức khỏe. Trong công việc có nhiều biến cố phát sinh khiến bạn không kịp trở tay, điều này ảnh hưởng rất lớn đến vận trình của bạn sau Tết.

Tuổi Hợi

Những mối quan hệ của Hợi có phần rạn nứt. Tình cảm đôi lứa không hiểu nhau. Tình cảm gia đình gặp nhiều khúc mắc không giải quyết được. Bạn không biết cách biểu đạt cảm xúc nên thường bị người khác xa lánh, cảm thấy không hòa hợp. Trong ngày hôm nay, vận tài lộc của bạn hanh thông, không có chuyện khó khăn gì đáng để tâm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm