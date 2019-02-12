Ăn Tết xong, những con giáp này bỗng sa chân vào chĩnh vàng, chĩnh bạc, tiền chất cao như núi

Sau khi ăn Tết xong, Mão hưởng được lộc lớn trời ban, sa phải chĩnh vàng, chĩnh bạc. Phương diện công việc bỗng dưng phất lên trông thấy. Bạn được đàn anh, đàn chị đi trước giúp đỡ nhiệt tình, tạo cho nhiều cơ hội phát huy khả năng của mình.

Bên cạnh đó những người làm công ăn lương được nhiều người yêu mến, công việc suôn sẻ, thuận lợi. Vận trình của bạn khởi sắc trông thấy, tiền chất cao như núi, hưởng vinh hoa phú quý cao ngất trời.

Nhờ vậy nên Mão có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Những người chọn con đường kinh doanh sẽ có được nhiều cơ hội đầu tư. Thời điểm này bạn có khả năng sẽ được tham gia vào lĩnh vực mới.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp sa chĩnh vàng sau khi qua Tết. Người khác thường lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau nhưng bạn lại ôm đống tiền trời ban. Dù có ăn chơi thả ga trong Tết nhưng bạn vẫn không thiếu tiền thiếu bạc sau Tết.

Năm xui tháng hạn đã qua, bây giờ, bạn chỉ cần ngồi không chờ tiền đổ về túi. Thậm chí cũng không vất vả, bon chen như trước mà cũng có lộc lớn trời ban. Nói chung đây là một năm hứa hẹn về công việc và tiền bạc của bạn.

Tuất sa phải chĩnh vàng, chĩnh bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuất không còn lâm vào tình cảnh sợ hãi khi bắt tay vào làm một việc gì đó. Bạn có thể tự tin thực hiện những kế hoạch của bản thân. Chắc chắn những dự định của bạn sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Không cần phải dựa vào bất cứ mối quan hệ nào, bạn cũng có thể đạt được những điều mình mong muốn.

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, làm việc có trách nhiệm. Bạn được trời thương nên lộc lá đổ về ào ạt, không lo túng thiếu. Sau Tết là khoảng thời gian để bạn tha hồ tiêu xài tiền. Vì tiền trong túi cứ hết rồi lại đầy, không sợ thiếu hụt như thời gian trước.

Dần có đường công danh, tình duyên hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Con đường tài lộc của bạn cũng vô cùng hanh thông, thuận lợi khiến người khác hờn đỏ mắt. Bạn có nhiều cơ hội để thực hiện được ước mơ và dự định của mình. Đặc biệt khoảng thời gian này, chuyện tình duyên cũng có những thay đổi. Người độc thân sẽ nhanh chóng thoát ế, người đang yêu, tình yêu sẽ ngày càng thăng hoa, rực rỡ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm