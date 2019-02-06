Top con giáp có 2 thứ ‘chuẩn không cần chỉnh’ trong suốt mùa Tết: Sở hữu thân hình chuẩn, tài khoản trong ngân hàng đạt chuẩn

Tâm linh - Tử vi 06/02/2019 05:30

Những con giáp dưới đây may mắn sở hữu 2 thứ “chuẩn không cần chỉnh” trong suốt mùa Tết, ăn nhiều đến mấy cũng không sợ tăng cân, có thân hình chuẩn đồng hồ cát. Tài khoản trong ngân hàng đạt đến con số chuẩn nhất từ trước đến giờ.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó. Vì vậy mà bạn có số tiền thưởng lớn vào dịp Tết này. Đồng thời, trong suốt mùa Tết, bạn là con giáp may mắn, dù có ăn uống thả ga cũng không sợ tăng ký. Đổi lại còn sở hữu thân hình đồng hồ cát khiến nhiều người ganh tỵ.

Top con giáp có 2 thứ ‘chuẩn không cần chỉnh’ trong suốt mùa Tết: Sở hữu thân hình chuẩn, tài khoản trong ngân hàng đạt chuẩn - Ảnh 1
Sửu sở hữu thân hình chuẩn nhất trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó tài chính của bạn trong thời điểm này cũng vô cùng vượng phát, rực rỡ. Dù có tiêu xài nhiều nhưng bạn vẫn duy trì được số tiền trong tài khoản ở mức chuẩn nhất. Những khó khăn và vất vả trong thời gian trước của bạn đều được đền đáp xứng đáng. Nhờ ăn ở hiền lành nên Sửu ít gặp nạn, tình duyên cũng thuận lợi, hôn nhân vô cùng viên mãn.

Tuổi Dần

Dần là con giáp mạnh mẽ, kiên cường. Trong công việc, bạn luôn giữ vai trò lãnh đạo, được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Dù nam hay nữ, bạn cũng nhận được sự kính trọng nhất định của đồng nghiệp, cấp dưới và cấp trên.

Top con giáp có 2 thứ ‘chuẩn không cần chỉnh’ trong suốt mùa Tết: Sở hữu thân hình chuẩn, tài khoản trong ngân hàng đạt chuẩn - Ảnh 2
Dần có tiền trong ngân hàng tăng lên mức chuẩn nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm Tết Kỷ Hợi, Dần không lo túng thiếu vì tiền bạc cứ đổ về liên tục. Bạn dư dả sắm sửa, trang trí nhà cửa và đón một cái Tết ấm no hạnh phúc. Đặc biệt trong những ngày Tết, bạn có thể ăn chơi thả ga, không sợ tăng cân, không sợ hết tiền. Được Thần Tài chiếu mệnh nên Dần có của ăn của để, sung túc, giàu có đến khi qua Tết.

Tuổi Thìn

Tết năm nay, Thìn có ăn bao nhiêu cũng không sợ mất dáng. Bạn có nhiều bí quyết chăm sóc bản thân nên là con giáp may mắn sở hữu thân hình khiến người khác khao khát. Bên cạnh đó phương diện tài chính của bạn cũng gặt hái được nhiều quả ngọt từ công việc.

Top con giáp có 2 thứ ‘chuẩn không cần chỉnh’ trong suốt mùa Tết: Sở hữu thân hình chuẩn, tài khoản trong ngân hàng đạt chuẩn - Ảnh 3
Thìn ăn Tết lớn, vui vẻ và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Những cố gắng trong thời gian trước của bạn cũng được giải quyết ổn thỏa, ít xảy ra nhiều rắc rối. Công việc tồn đọng cũng được giải quyết êm xuôi trước Tết nên Thìn thoải mái hưởng một cái Tết ấm no, sung túc. Nhìn chung, vận trình của Thìn trong năm nay rất tốt đẹp, không có nhiều buồn phiền hay bị người xấu lợi dụng, hãm hại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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