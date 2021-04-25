Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của 12 con giáp: Mão đại cát đại lợi, gặp dữ hóa lành, Tỵ - Thân tiểu nhân 'nắm thóp', cẩn thận chi tiêu

Tử vi thứ hai ngày 26/4/2021 của của tuổi Tý cho thấy bản mệnh nên chú ý mở rộng mối quan hệ với những người xung quanh. Luật nhân quả xưa nay, nếu bạn giúp đỡ ai đó hết lòng, khi bạn gặp rắc rối, mọi người cũng sẽ giúp đỡ bạn hóa nguy thành an.

Xem tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của 12 con giá p để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán, thứ Hai ngày 26/4/2021 là ngày không mấy thuận lợi với người tuổi Sửu. Trong công việc, Sửu trở nên ỷ lại, quá tin tưởng vào người khác dẫn đến kẻ gian thừa cơ hãm hại. Sự lơ là, mất tập trung của con giáp cũng khiến chất lượng công việc tuột dốc. Tứ đó, Sửu đánh mất dần lòng tin của cấp trên và nhận nhiều lời đàm tiếu từ đồng nghiệp.

Ngoài ra, với sự nghiệp, con giáp nên cho thấy sự quyết đoán trong làm ăn, kinh doanh. Nếu cứ chần chừ, do dự, cơ hội sẽ rơi vào tay kẻ khác. Đây chưa phải là thời kỳ đại cát, Tý nên cẩn thận thì hơn. Tuy nhiên, Tý vẫn có thể kiếm ra tiền từ những phi vụ làm ăn trong quá khứ. Chính vì thế, bản mệnh không gặp khó khăn về tài chính trong thời gian này.

Chuyện tình cảm của Sửu cũng không mấy thuận lợi. Bản mệnh và người ấy liên tục có những bất đồng cả trong các suy nghĩ và hành động. Cả hai đang cảm thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này. Nếu hai người không mau chóng chia sẻ và tìm ra tiếng nói chung, một kết thúc buồn là điều không thể tránh khỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Dần

Dự đoán, vào thứ Hai, tuổi Dần sẽ cực kỳ bận rộn vì phải ôm đồm nhiều việc. Bản mệnh là người cầu toàn nên hầu như không yên tâm giao vào tay ai bất cứ việc gì. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến Dần chậm lại và có phần tuột dốc hơn so với những người cùng cấp. Thậm chí còn làm ảnh hưởng ngược đến công việc. Con giáp nên học cách san sẻ và tin tưởng vào đồng nghiệp để có được hiệu quả tốt nhất.

Vận tình cảm của Dần trong ngày này khá phẳng lặng. Bạn và nửa kia rất hiểu nhau nên hầu như mọi khuất mắc đều được giải quyết ngay khi nó xảy ra. Cả hai thường chia sẻ với nhau những nỗi niềm trong cuộc sống từ đó dễ dàng tìm được sự an ủi. Đôi khi, bạn cảm thấy thật may mắn khi tìm được người ấy trong đời.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy thứ Hai là ngày đại cát với người tuổi Mão. Con giáp thăng tiến cả trong sự nghiệp và cuộc sống. Sau quá trình phấn đấu, Mão nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của cấp trên nên thuận lợi chiếm giữ vị trí nống cốt trong dự án mới. Bản mệnh được dịp thể hiện tài năng, nâng cao thu nhập.Bên canh đó, người tuổi Mão còn được quý nhân giúp đỡ nên gặp dữ hóa lành, không cần phải quá bôn ba vất vả.

Đường tình duyên của bạn càng ngày càng tươi sáng, đào hoa nở rộ. Những người độc thân có thể sẽ gặp được ý trung nhân trong thứ Hai. Cả hai ăn ý đến mức khó tin như đã biết nhau từ kiếp nào. Với những người đã thành gia lập thất thì gia đạo êm ấm, mỹ mãn khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Thìn

Đường công danh của Thìn có nhiều u ám trong Thứ Hai. Những rắc rối không mong muốn khiến con giáp mệt mỏi. Bản mệnh chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc. Từ đó, Thìn trở nên cáu gắt và làm tổn thương những người xung quanh. Nếu Thìn không nhanh chóng xốc lại tinh thần, con giáp có thể mất cả sự nghiệp và các mối tâm giao quý giá.

Tiền của Thìn may mắn có được từ các phi vụ kinh doanh giúp bạn có cuộc sống phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Rất may, những chuyện trên không ảnh hưởng đến vận tài lộc của người tuổi Thìn. Tiền của con giáp may mắn có được từ các phi vụ kinh doanh giúp bạn có cuộc sống phủ phê. Bên cạnh đó, việc thừa hưởng những lợi lộc từ gia đình hay người thân mang lại làm Thìn tự tin phát triển bản thân trong tương lai mà chẳng ngại thất bại hay thua lỗ.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Tỵ

Dự đoán, thứ Hai ngày 26/4/2021 không phải là dịp thuận lợi để Tỵ phát triển những mối quan hệ xã hội. Những thành công trước đó của Tỵ khiến tiểu nhân ghen ghét, tìm mọi cách phá hoại. Bản mệnh cần phải để tâm hơn vào mỗi việc mình làm để tránh kẻ khác “bắt thóp”. Những cuộc đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp trong giai đoạn này là hoàn toàn bất lợi với người tuổi Tỵ. Con giáp hãy biết giữ mình, tránh xung đột thị phi.

Người tuổi Tỵ cũng nên cẩn thận chuyện tiền bạc. Tuyệt đối không được đứng ra mượn nợ hay cho người khác vay tiền bởi khả năng cao là bạn sẽ không đòi được mà còn mất đi tình cảm trước đó.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Ngọ

Tử vi cho thấy, tuổi Ngọ gặp khá nhiều may mắn trong giai đoạn này. Việc kiếm tiền của người tuổi Ngọ trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bản mệnh có công việc ổn định và bạn luôn yêu thích, phấn đấu hết mình cho nó. Hơn nữa, các Ngọ nên lắng nghe bản thân nhiều hơn. Vì đây cũng là một cách giúp bạn đạt năng suất cao hơn trong công việc.

Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, những người tuổi Ngọ lại không được may mắn, bạn cố chấp trong ý kiến cá nhân, khăng khăng mình là đúng khiến cho đối phương bị e ngại khi tiếp xúc với bạn.

Tử vi thứ hai ngày 26/4/2021 của Mùi

Xem tử vi thứ Hai của 12 con giáp cho thấy, công việc của Mùi diễn ra khá trôi chảy. Với kinh nghiệm và kiến thức đã tích lũy bấy lâu,con giáp luôn được xem là một người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực hiện đang theo đuổi. Tuy nhiên, điểm sáng tài lộc của con giáp không dừng lại ở đó khi vào thứ Hai, Mùi có thể có thêm thu nhập bên ngoài. Hãy chú ý mở rộng các cơ hội đầu tư cũng như quan hệ xã hội để gia tăng tiền của.

Chưa hết, vận đào hoa đang nở rộ với người tuổi Mùi. Con giáp nhận được sự chú ý của rất nhiều người khác giới dù bạn đã có gia đình hay chưa. Vận mệnh tốt hay xấu là do bạn quyết đinh. Con giáp hãy lắng nghe trái tim và đưa ra lựa chọn hợp lý nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Thân

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thân vào thứ Hai ngày 26/4/2021 nhìn chung là khởi sắc. Nếu bản mệnh kiên nhẫn và biết cách dung hòa giữa tình và lý một cách ổn định, Thân sẽ được nhiều hơn những gì bạn bỏ ra. Bên cạnh đó, vì thành công sẽ mau chóng đến với Thân trong nay mai nên con giáp tuyệt đối không nên buông lơi mất cảnh giác vì rất có thể sẽ dẫn dụ tiểu nhân. Chuyện tiền bạc bản mệnh cũng nên cẩn trọng tránh thất thoát vào những việc không đáng.

Trong tình yêu, Thân cần mạnh mẽ và bản lĩnh hơn. Bạn nên rạch ròi và biết cách cân bằng giữa gia đình - người yêu. Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa vấn đề này, những người tuổi Thân sẽ có một mối tình viên mãn mà tình cảm với bố mẹ, họ hàng còn ngày càng đi lên.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Dậu

Tử vi hàng ngày dự đoán Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi về chuyện tiền bạc. Trong hôm nay, con giáp này sẽ nhận được nhiều mối đầu tư bạc tỷ về trong tay. Đồng thời, những dự án bạn đang theo đuổi cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, dù rẽ hướng nhưng nhìn chung toàn là điều tích cực. Con giáp trong giai đoạn này kiếm tiền như nước, chi tiêu thả ga, không nhìn đến giá.

Người tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi về chuyện tiền bạc vào thứ Hai - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Dậu yêu ngôi nhà của mình rất nhiều, nhưng có thể do quá bận rộn, Dậu đã vô tình quên đi trách nhiệm thật sự với người thân. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, gia đình chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất, là thứ tài sản quý giá không thể đánh đổi.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Tuất

Tình hình tài chính của Tuất vào thứ Hai này có vẻ đang theo xu hướng ảm đạm. Những vụ làm ăn thua lỗ trước đó ảnh hưởng rất lớn đến Tuất. Bản mệnh đang rối ren với những khoản nợ sắp đến kì phải chi trả, lẫn những mối bận tâm khác trước mắt. Trong hoàn cảnh hiện tại, bản mệnh nên nghiêm túc nhìn nhận lại mọi thứ, sắp xếp việc cần làm và thời gian hợp lý. Ngoài ra, bạn hãy thử tìm đến những người thân cận, đó có thể sẽ là những quý nhân giúp bạn giai đoạn này.

Về chuyện tình cảm, dường như con giáp này vẫn chưa hoàn toàn chữa lành cho bản thân, bạn còn suy nghĩ về quá khứ và buồn về những chuyện đã qua. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mở rộng trái tim thì hạnh phúc mới sẽ tìm đến với bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 26/4/2021 của Hợi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, người tuổi Hợi sẽ phải đối mặt với một vài lời đồn thổi vô căn cứ trong thứ Hai ngày 26/4/2021.Tuy nhiên, con giáp không cần lo lắng mà hãy cứ thoải mái và sống đúng với cá tính của mình cùng những điều tích cực nhất. Thời gian trôi qua, mọi người sẽ nhận ra phẩm chất của bạn mà thôi.

Vì liên tiếp đạt được nhiều thành tựu trong thời gian ngắn, khiến xung quanh Hợi xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét, hãm hại. Nên nhớ, đừng nên quá tin tưởng bất kỳ ai trong thời gian này. Có thể một trong số họ sẽ mời bạn đi ăn, đi chơi vào cuối tuần này để khai thác thông tin đấy.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.