Tử vi ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: 3 con giáp đón Thần Tài đến cửa, trao cho sự giàu có và sung túc, sự nghiệp lên hương, tình duyên thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 15:20

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau phú quý phát tài, khai thông vận mệnh.

Tuổi Tuất 

Ngày Kỷ Tỵ với ngũ hành Hỏa sinh Thổ mang lại cho tuổi Tuất nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn cảm thấy tinh thần phấn chấn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng. Sự linh hoạt và khả năng ứng biến nhanh nhạy giúp bạn dễ dàng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.

Chuyện tình cảm diễn ra vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, bạn và người ấy đang có những giây phút vô cùng hạnh phúc bên nhau. Những buổi hẹn hò ấm cúng hoặc những chuyến đi ngắn ngày sẽ giúp tình cảm hai bạn thêm phần gắn bó và sâu đậm hơn. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình thông qua sự giới thiệu nhiệt tình của bạn bè hoặc người thân.

Tử vi ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: 3 con giáp đón Thần Tài đến cửa, trao cho sự giàu có và sung túc, sự nghiệp lên hương, tình duyên thăng hạng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Tử vi ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: 3 con giáp đón Thần Tài đến cửa, trao cho sự giàu có và sung túc, sự nghiệp lên hương, tình duyên thăng hạng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Thân hoạt bát, giỏi giang, thích dịch chuyển. Họ không bao giờ bằng lòng với những gì mình có.Trong giai đoạn này, tuổi Thân được dự báo là một trong những con giáp có vận may nổi bật nhất. Tài lộc đến từ nhiều hướng, nguồn tiền dồi dào, đặc biệt là các khoản thu bất ngờ như lợi nhuận đầu tư, tiền hoàn vốn hoặc cơ hội hợp tác mới. Thân tìm thấy hướng đi mới, mục tiêu mới để phấn đấu.

Sự nghiệp của tuổi Thân cũng có dấu hiệu “sang trang” mới, họ được cất nhắc lên vị trí cao. Bạn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi nhanh, năng động trong tập thể, điều này giúp họ vượt qua thử thách một cách ấn tượng. Nhờ đó, uy tín cá nhân được nâng cao, danh tiếng lẫy lừng, mở ra cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm vàng để tuổi Thân mạnh dạn hành động, bởi càng quyết đoán, thành quả thu về càng lớn.

Tử vi ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: 3 con giáp đón Thần Tài đến cửa, trao cho sự giàu có và sung túc, sự nghiệp lên hương, tình duyên thăng hạng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Biết rõ vợ mang thai con kẻ khác, chồng vẫn âm thầm làm một việc khiến cô hối hận, nguyện cả đời báo ân

Tâm sự 18 phút trước
Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Biết vợ say đắm "phi công trẻ", chồng không đánh ghen ầm ĩ mà dùng một chiêu khiến vợ cả đời không dám nhìn mặt đàn ông

Tâm sự 26 phút trước
3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

3 con giáp đỏ nhất ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: Mùi hưởng lộc sâu dày, Thân cả đời không lo cơm áo gạo tiền, Thìn tiền nhiều giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Cố sức cạy cánh tủ bếp bị kẹt, người vợ "ngã quỵ" khi thấy thứ kinh hoàng giấu sau lớp gỗ

Ngoại tình 34 phút trước
Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Sau 00h00 ngày 26/2/2026: Chúc mừng 3 con giáp vượt qua đại nạn, hưởng trọn hồng phúc, phú quý về tay, giàu sang bội phần

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Con trai vừa đi khỏi, mẹ người yêu đang cười nói bỗng ghé tai tôi thì thầm một chữ: "Biến!"

Tâm sự Eva 38 phút trước
Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Đang cười cợt giữa đám tang mẹ, gã chồng "biến sắc" khi vợ cũ xuất hiện, câu giới thiệu sau đó làm vợ mới ngã quỵ

Tâm sự 42 phút trước
3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

3 con giáp 'ngập trong mưa tài lộc', tiền tài thu về tới tấp, vận trình công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính người phụ nữ tử vong sau khi được 'truyền trắng da' tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (26/2/2026 ): 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, cả tình lẫn tiền đều tăng tiến vũ bão, giàu sang trong tầm tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Đúng 6h sáng mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp hưởng hồng phúc tề thiên, tài vận rực rỡ, không thành phú gia cũng dư dả tiền xài

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Từ ngày mai, thứ Năm (26/2/2026): 3 con giáp 3 con giáp có vận số đỏ rực, làm đâu thắng đó, tiền vô bạc tỷ, cuộc đời ấm êm, giàu có hơn người

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp vận may ra khơi, đánh đâu thắng đó, vung tay là có tiền, vô lo vô nghĩ, sung sướng chẳng ai bằng