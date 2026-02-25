Tử vi ngày mai, thứ Năm 26/2/2026: 3 con giáp đón Thần Tài đến cửa, trao cho sự giàu có và sung túc, sự nghiệp lên hương, tình duyên thăng hạng

Ngày Kỷ Tỵ với ngũ hành Hỏa sinh Thổ mang lại cho tuổi Tuất nhiều cơ hội thăng tiến. Bạn cảm thấy tinh thần phấn chấn và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng. Sự linh hoạt và khả năng ứng biến nhanh nhạy giúp bạn dễ dàng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.

Chuyện tình cảm diễn ra vô cùng ngọt ngào và lãng mạn, bạn và người ấy đang có những giây phút vô cùng hạnh phúc bên nhau. Những buổi hẹn hò ấm cúng hoặc những chuyến đi ngắn ngày sẽ giúp tình cảm hai bạn thêm phần gắn bó và sâu đậm hơn. Người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa của mình thông qua sự giới thiệu nhiệt tình của bạn bè hoặc người thân.

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân hoạt bát, giỏi giang, thích dịch chuyển. Họ không bao giờ bằng lòng với những gì mình có.Trong giai đoạn này, tuổi Thân được dự báo là một trong những con giáp có vận may nổi bật nhất. Tài lộc đến từ nhiều hướng, nguồn tiền dồi dào, đặc biệt là các khoản thu bất ngờ như lợi nhuận đầu tư, tiền hoàn vốn hoặc cơ hội hợp tác mới. Thân tìm thấy hướng đi mới, mục tiêu mới để phấn đấu.

Sự nghiệp của tuổi Thân cũng có dấu hiệu “sang trang” mới, họ được cất nhắc lên vị trí cao. Bạn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi nhanh, năng động trong tập thể, điều này giúp họ vượt qua thử thách một cách ấn tượng. Nhờ đó, uy tín cá nhân được nâng cao, danh tiếng lẫy lừng, mở ra cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm vàng để tuổi Thân mạnh dạn hành động, bởi càng quyết đoán, thành quả thu về càng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!