Tử vi ngày mai 1/11/2022 rực sáng: 3 con giáp rơi trúng hố vàng, vươn tay hái lộc, vượng vận quý nhân, giàu sang nứt vách

Theo tử vi 12 con giáp , vào ngày mai 1/11, người tuổi Dậu sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Họ không chỉ có cơ hội thay đổi hoàn cảnh, được sống và làm việc ở môi trường lành mạnh hơn mà tài lộc cũng theo về nhà.

Đồng thời, đối với số ít người, tuổi Dậu không nên làm việc quá sức dễ vắt kiệt thể chất và tinh thần. Hãy ăn nhiều rau củ và hoa quả để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Dậu lưu ý trong hai ngày tới cung tài vận không may vướng vào sao xấu nên không được tốt. Về sức khỏe cũng cần chú ý kẻo dễ bị cảm.

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của tuổi Tuất vào ngày mai 1/11 diễn ra dễ dàng. Khối lượng công việc tăng lên đồng nghĩa với cơ hội thăng quan tiến chức dành cho người tuổi Tuất cũng nhiều hơn. Bản mệnh hãy cứ nỗ lực, chăm chỉ và cầu tiến, nhanh thôi sẽ được gặt hái hoa trái ngọt ngào.

Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ do quá mải mê xây dựng con đường công danh sự nghiệp mà bản mệnh vô tình bỏ quên nửa kia. Tình cảm của người tuổi Tuất đang dần kém sắc. Cùng với nhiều tác nhân ngoại cảnh khiến cho những mâu thuẫn giữa hai người ngày càng trở nên gay gắt.

Vận trình tài lộc vô cùng vượng phát. Những công sức của người tuổi Tuất được bù đắp xứng đáng bằng khoản thu nhập khủng, chi tiêu lúc này cũng dư dả hơn.

Tuổi Ngọ

Với tuổi Ngọ vận trình mở ra nhiều điểm sáng đáng ngưỡng mộ nhất là về phương diện tài lộc, con giáp này đón nhận may mắn về tiền bạc, kinh doanh buôn bán có lời lãi.

Với những người làm công ăn lương có công việc nhàn nhã, không chịu áp lực nhiều nhưng vẫn thu về được khoản tiền như mong muốn. Cũng nhờ vào thái độ làm việc nghiêm túc nên nhận được cơn mưa lời ca tụng, khen ngợi đến từ cấp trên và đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Các kế hoạch được lên từ trước đó cũng diễn ra thuận lợi, đúng quy trình. Con đường bạn chọn lựa và đang đi rất đúng, cố gắng hết sức mình nhất định bạn sẽ còn vươn cao hơn thế.

Phương diện tình cảm tốt đẹp, hai bạn có khoảng thời gian vào ngày mai 1/11 êm đềm, hạnh phúc. Gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài cách xa nên hãy dành trọn vẹn ngày này cho nhau nhé!

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.