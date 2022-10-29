Từ 10/10 đến 15/10 Âm lịch: Thần Phật chở che, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp này hứng lộc mỏi tay, rương vàng đầy ụ, tài khoản nhảy số, sang giàu dư giả, phú quý bậc nhất

Tình hình tài lộc của tuổi Ngọ vô cùng tươi sáng, bản mệnh không cần phải quá vất vả mà tiền tiêu vẫn rủng rỉnh. Thế nhưng không phải hiển nhiên mà con giáp này có được vận trình dồi dào như hiện tại, bạn cũng đã từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách để có được cuộc sống thoải mái này.

Ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm đôi lứa được duy trì hài hòa, bản mệnh và người ấy đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc của tình yêu. Tuy nhiên chuyện tình cảm của người độc thân chưa thực sự khởi sắc, có lẽ bạn nên tập trung vào phát triển sự nghiệp thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ mở ra vận thế "Thực thần sinh tài", đại cát đại lợi, làm gì cũng được thông thuận, luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ, may mắn không gì sánh được.

Tất cả khó khăn, bí bách còn tồn đọng đều được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa trong những ngày đầu năm. Bạn như được rũ bỏ gánh nặng trong người bấy lâu nay mà chuyển mình rõ rệt từ 10/10 đến 15/10 Âm lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Những thay đổi lớn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bản mệnh. Tài lộc của bạn có nhiều biến động có lợi, tuy nhiên bạn cần hết sức chú ý, đừng mải ngủ quên trên chiến thắng kẻo ảnh hưởng tới vận khí của bản thân về cả sau này. Các kế hoạch dồn dập xuất hiện nhưng đừng vội vã triển khai, hãy bình tĩnh phân tích thế cục, đủng đỉnh một chút biết đâu mang tới những thành quả bất ngờ. Về tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, cơ hội phát tài cao hơn hẳn so với trước đây.

Thời gian này, hãy tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng và không ngừng xúc tiến sự nghiệp, cố gắng hợp tác trong kinh doanh, có hi vọng đạt được ước mơ ấp ủ suốt bấy lâu.

Con đường thăng quan tiến chức cũng rộng mở để bạn cứ thế mà tiến lên. Nếu biết nắm bắt được cơ hội, con giáp nhất định sẽ có thể làm nên đột phá.

Hơn nữa, với bản tính tốt bụng, nhiệt tình của mình, bạn rất được lòng những người xung quanh, vì vậy sẽ nhận được không ít sự trợ giúp từ họ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đón may mắn từ 10/10 đến 15/10 Âm lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 10/10 đến 15/10 Âm lịch, dự báo con giáp tuổi Tý sẽ sớm thoát khỏi muộn phiền. Tài lộc thời gian trước bị chặn, cuộc sống vất vả, làm gì cũng không thuận. Thậm chí một số con giáp tuổi Tý còn gặp trở ngại lớn, công việc ngưng trệ.

Từ 10/10 đến 15/10 Âm lịch, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, người tuổi Tý sẽ dần tìm lại vận may, công việc bắt đầu khởi sắc, tài lộc cũng theo về, hầu bao căng chặt.

Bạn cũng nên chú ý tìm ra những khuyết điểm của bản thân và kịp thời điều chỉnh thì càng tốt hơn nữa để phát triể sự nghiệp. Trong vài năm tới, con giáp tuổi Tý sẽ sớm được thăng chức, tăng lương.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.