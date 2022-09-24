Tử vi ngày 25/9/2022: 3 con giáp vận may gõ cửa, giàu sang như 'hổ mọc thêm cánh', ‘chạm đỉnh’ công danh, làm ăn thuận lợi, tiền đổ về túi ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 08:21

3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, giàu sang bất ngờ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, người tuổi Tuất dù là nam hay nữ đều ngay thẳng, lương thiện và sống có trách nhiệm. Họ không bao giờ đùn đẩy công việc của mình cho người khác, cũng không đổ mọi lỗi lầm lên đối phương để bảo vệ mình. Nếu sai, Tuất luôn sẵn sàng đứng ra nhận lỗi. Nhờ thế, Tuất được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên cất nhắc.

Từ ngày 25/9/2022, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Vận may sẽ đeo bám Tuất không buông, khiến họ làm đâu thắng đó, ôm hết tiền tài trong thiên hạ vào nhà. Từ đây, con giáp này chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc, an nhàn sung sướng không ai bì kịp.

Tử vi ngày 25/9/2022: 3 con giáp vận may gõ cửa, giàu sang như 'hổ mọc thêm cánh', ‘chạm đỉnh’ công danh, làm ăn thuận lợi, tiền đổ về túi ồ ạt - Ảnh 1
Từ ngày 25/9/2022, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời sau một đêm. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, luôn hết lòng vì công việc và có trách nhiệm rất cao. Những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong ngày 25/9/2022, đặc biệt là sự nghiệp của người tuổi Sửu đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Sửu cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng vì mang mệnh phú quý nên cả đời họ không bao giờ thiếu tiền. Càng về hậu vận đường tài lộc của Thìn càng hưng thịnh, kinh doanh một vốn bốn lời, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Tử vi có nói từ ngày 25/9/2022 trở đi là thời điểm vận tài lộc của Thìn nở rộ. Họ được thần tài ưu ái, bề trên nuông chiều mà tạo mọi điều kiện để làm giàu. Tiền ùn ùn chui vào túi, vàng chất ngập két là tương lai gần của con giáp này.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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