Đúng 6h sáng mai (24/9), định mệnh an bài, 3 con giáp đón ‘bão’ tiền bạc, vừa trúng tài lại vừa trúng lộc, số hưởng may mắn trọn vẹn, hạnh phúc ngập tràn trong năm

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 17:36

Đúng 6h sáng mai (24/9), những người tuổi này có thêm may mắn, tài lộc về nhà, yên ấm, an vui.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 6h sáng mai (24/9), người tuổi Tý luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Một mặt, con giáp tuổi Tý không muốn bị người khác coi thường, mặt khác họ lại là người cầu toàn, luôn muốn theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi thấy người khác có cuộc sống hơn mình họ cũng không ghen tị mà muốn tự tay tạo dựng nên tất cả.

Đúng 6h sáng mai (24/9), định mệnh an bài, 3 con giáp đón ‘bão’ tiền bạc, vừa trúng tài lại vừa trúng lộc, số hưởng may mắn trọn vẹn, hạnh phúc ngập tràn trong năm - Ảnh 1
Con giáp tuổi Tý sẽ vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý sẽ vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn. Chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, họ sẽ có sự nghiệp thăng tiến, giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu được biết đến là con giáp hiền lành, cần cù, chịu thương chịu khó. Đúng 6h sáng mai (24/9), người tuổi Sửu được xem có sự nghiệp ổn định và may mắn. Tài lộc của con giáp này dồi dào, công việc tiến triển tốt. Con giáp tuổi Sửu làm kinh doanh thì công việc làm ăn phát đạt, khách hàng liên tục đổ về, doanh thu tăng lên chóng mặt.

Nếu làm công ăn lương, từ giờ đến cuối năm sẽ là cơ hội tốt để bạn có được công việc làm thêm giúp gia tăng thu nhập.

Đúng 6h sáng mai (24/9), định mệnh an bài, 3 con giáp đón ‘bão’ tiền bạc, vừa trúng tài lại vừa trúng lộc, số hưởng may mắn trọn vẹn, hạnh phúc ngập tràn trong năm - Ảnh 2
Đúng 6h sáng mai (24/9), người tuổi Sửu được xem có sự nghiệp ổn định và may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tình duyên những người tuổi Sửu nếu còn độc thân thì sẽ tìm được ý trung nhân. Con giáp tuổi Sửu đã có gia đình thì chuyện tình cảm vô cùng hạnh phúc, viên mãn.

Tuổi Tuất

Đúng 6h sáng mai (24/9), người tuổi Tuất lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thường năng động, tháo vát, làm việc gì cũng cẩn thận, tỉ mỉ. Trong cuộc sống, họ là người đức độ, bao dung, sẵn sàng tha thứ khi người khác có lỗi với mình.

Con giáp này có tham vọng lớn, không chịu sống an phận, thủ thường. Chỉ cần cơ hội đến với mình, người tuổi Tuất sẽ cố gắng hết sức để thể hiện bản thân

Người tuổi này thời trẻ gặp nhiều thất bại, nhiều lần phải thay đổi công việc, chỗ làm. Trải qua những khó khăn, gian khổ, con giáp này ngày càng tích lũy được kinh nghiệm.

Đúng 6h sáng mai (24/9) họ được báo trước có sự nghiệp thành công. Người tuổi này cũng có chuyện hôn nhân khá tốt đẹp. Họ và bạn đời cùng chung sức, chung lòng, đạt nhiều thành công trong sự nghiệp.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), Phật Bà soi đường chỉ lối, Quý Nhân 'cầm tay chỉ việc', 3 con giáp Tiền - Tài đạt đỉnh, phúc lộc ùn ùn đổ về nhà, trúng số độc đắc, giàu to

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), Phật Bà soi đường chỉ lối, Quý Nhân 'cầm tay chỉ việc', 3 con giáp Tiền - Tài đạt đỉnh, phúc lộc ùn ùn đổ về nhà, trúng số độc đắc, giàu to

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), 3 con giáp có vận trình tỏa sáng, dễ dàng đạt cả danh - cả lợi, phúc lộc trải đầy thân.

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