Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), Thần Tài soi đường dẫn lối, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, ‘tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc’, chuẩn bị bước đến con đường vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 15:29

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), 3 con giáp chuẩn bị vận trình tài lộc may mắn, con đường làm giàu đang đến rất gần, trúng số đổi đời.

Tử vi 12 con giáp, tuổi Thân

Tuổi Thân đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Đúng 4 giờ chiều mai (24.9) là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Thân, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Tuy giữa năm phải đối phó với vài chuyện không như ý do có tiểu nhân hãm hại, nhưng càng về cuối năm, tài vận của tuổi Thân ngày càng phát đạt hơn.

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), Thần Tài soi đường dẫn lối, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, ‘tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc’, chuẩn bị bước đến con đường vinh hoa - Ảnh 1
Đúng 4 giờ chiều mai (24.9) là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Thân, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Thân làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất, chuẩn bị ẵm giải thưởng độc đắc vì có thêm may mắn từ thần tài ban cho.

Tử vi 12 con giáp, tuổi Mão

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), con giáp này trở nên mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Một mặt, con giáp tuổi Mão không muốn bị người khác coi thường, mặt khác họ lại là người cầu toàn, luôn muốn theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi thấy người khác có cuộc sống hơn mình họ cũng không ghen tị mà muốn tự tay tạo dựng nên tất cả.

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), Thần Tài soi đường dẫn lối, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, ‘tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc’, chuẩn bị bước đến con đường vinh hoa - Ảnh 2
Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), Mão thấy mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), Mão thấy mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn. Chuyên gia chỉ rõ, con giáp tuổi Mão có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Mão giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Tử vi 12 con giáp, tuổi Tý

Những người tuổi Tý đều thông minh và đảm đang. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Trong cuộc sống họ luôn giữ thái độ tích cực và không để bị mất tinh thần chiến đấu. Dù trải qua thăng trầm cũng không thể làm Tý lùi bước. Con giáp này luôn khao khát có một cuộc sống tốt đẹp.

Tử vi đúng 4 giờ chiều mai (24.9), tài vận của người tuổi Tý tiếp tục tăng cao. Những chuyện vui liên tiếp đến với Tý, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới. Nếu như Tý nỗ lực vươn lên thì cuộc sống sẽ không bao giờ nghèo khó.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài 'đổ lộc’ đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp cứ bước ra đường là có tiền, ‘tài lộc đắp đống’, nằm trọn trong sổ vàng của Thần Tài

Thần Tài 'đổ lộc’ đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp cứ bước ra đường là có tiền, ‘tài lộc đắp đống’, nằm trọn trong sổ vàng của Thần Tài

Đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), vận may đến tận cửa nhà 3 con giáp, chuẩn bị có tài lộc, phú quý theo chân.

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