Thần Tài 'đổ lộc’ đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp cứ bước ra đường là có tiền, ‘tài lộc đắp đống’, nằm trọn trong sổ vàng của Thần Tài

Con giáp tuổi Dần

Đúng 2 ngày cuối tuần (24 - 25/9) tử vi 12 con giáp báo hiệu tuổi Dần may mắn hơn nhiều so với các con giáp khác. Cơ may phát tài của bạn đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay.

Công việc có khó khăn nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó tuổi Dần cũng phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và xác định hướng đi mới trong tương lai. Tài vận khá sáng khi bản mệnh có nguồn thu nhập chính ổn định. Bản mệnh kinh doanh đón lộc về. Cát thần hỗ trợ, nâng đỡ vượt qua được những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên bản mệnh đừng quá ỷ lại mà không chịu cố gắng vì chẳng có thứ gì tự nhiên mà có được.