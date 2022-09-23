Thần Tài 'đổ lộc’ đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp cứ bước ra đường là có tiền, ‘tài lộc đắp đống’, nằm trọn trong sổ vàng của Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 13:22

Đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), vận may đến tận cửa nhà 3 con giáp, chuẩn bị có tài lộc, phú quý theo chân.

Con giáp tuổi Dần

Đúng 2 ngày cuối tuần (24 - 25/9) tử vi 12 con giáp báo hiệu tuổi Dần may mắn hơn nhiều so với các con giáp khác. Cơ may phát tài của bạn đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay.

Công việc có khó khăn nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó tuổi Dần cũng phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và xác định hướng đi mới trong tương lai. Tài vận khá sáng khi bản mệnh có nguồn thu nhập chính ổn định. Bản mệnh kinh doanh đón lộc về. Cát thần hỗ trợ, nâng đỡ vượt qua được những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên bản mệnh đừng quá ỷ lại mà không chịu cố gắng vì chẳng có thứ gì tự nhiên mà có được.

Thần Tài 'đổ lộc’ đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp cứ bước ra đường là có tiền, ‘tài lộc đắp đống’, nằm trọn trong sổ vàng của Thần Tài - Ảnh 1
Cơ may phát tài của bạn đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay. Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên có phần khởi sắc nhưng chưa rõ rệt lắm, vận đào hoa có nhưng quan trọng là tuổi Dần phải nắm bắt thời cơ khi gặp người hợp duyên vừa ý. Đời người vốn ngắn, gặp được người có duyên nợ với mình là một diễm phúc không nhỏ, nên đừng cân đo đong đếm quá nhiều.

Con giáp tuổi Ngọ

Xem tử vi sự nghiệp của người tuổi Ngọ cho thấy con giáp này đạt được khá nhiều thành công và có những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của mình. Bản mệnh có nhiều cơ hội để nâng cao năng lực. Đúng 2 ngày cuối tuần (24 - 25/9), con giáp này có vận trình thăng hoa, nếu biết hợp tác cùng những người khác thì khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. Mặc dù năng lực của riêng tuổi Ngọ không hề thấp nhưng có sự phối hợp của những người giỏi giang sẽ giảm bớt những rủi ro không đáng có.

Con giáp này sẽ được giúp đỡ rất nhiều trong quá trình hợp tác làm việc, mọi chuyện tiến triển thuận lợi và dễ dàng. Đặc biệt, con giáp này nên cân nhắc đến các dự án liên quan đến thủy sản hay thủy lợi, nhờ đó sẽ có được nhiều thành quả đáng tự hào, cũng mở lối thành công, vang danh bốn bể cho tuổi Ngọ.

Thần Tài 'đổ lộc’ đúng 2 ngày cuối tuần này (24 - 25/9), 3 con giáp cứ bước ra đường là có tiền, ‘tài lộc đắp đống’, nằm trọn trong sổ vàng của Thần Tài - Ảnh 2
Đúng 2 ngày cuối tuần (24 - 25/9), con giáp này có vận trình thăng hoa, nếu biết hợp tác cùng những người khác thì khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Thông minh, nhanh nhẹn lại có tham vọng nên Tuất chưa bao giờ thiếu tiền, càng không phải là người hài lòng với hiện tại. Họ có quyết tâm, hăng say lao động để tiến thân, kiếm thật nhiều tiền. Tuất chăm chỉ như thế không chỉ để cho bản thân ăn sung mặc sướng mà còn giúp gia đình mình khấm khá, sung túc, hạnh phúc hơn. Con giáp này được chỉ đích danh tiền của sắp vào túi đúng 2 ngày cuối tuần (24 - 25/9). Bản mệnh càng chi nhiều càng có tiền nhiều.

Con giáp Tuất cũng được chỉ rõ càng về sau càng phát tài phát lộc, tiền chất chật nhà, gia đình luôn ấm êm viên mãn khiến ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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