Đúng 4h chiều nay (23.9), chúc mừng 3 con giáp tài lộc nhân đôi, ‘ôm khối tài sản khủng’, vừa giàu vừa sang, may mắn, cát tường cả năm

Trong chuyện tiền nong, nhưng người tuổi Dậu có thể tính toán nếu muốn đầu cơ lớn. Con giáp này từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Nếu làm nghề trồng trọt, chăn nuôi ắt sẽ có mùa vụ bội thu. Họ được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Dậu làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến đúng 4h chiều nay (23.9). Con giáp này làm việc chăm chỉ, cuối cùng họ cũng được cấp trên nhận ra và đánh giá cao.

Người tuổi Mão tính tình thâm trầm, ít nói. Họ đủ tài năng và kiên trì để làm bất cứ công việc nào mà không bỏ cuộc giữa chừng.

Với những người tuổi Dậu đã kết hôn thì cuộc sống càng thêm phần khấm khá giàu có. Đặc biệt người tuổi Dậu còn có thể có thêm thành viên mới trong nhà, cuộc sống đã hạnh phúc càng thêm viên mãn hơn. Những người tuổi Dậu dù có gặp khó khăn gì thì trong thời gian này cũng sẽ vượt qua dễ dàng, trở thành giàu có.

Con giáp này không thích tranh cãi với người khác và luôn làm mọi việc một cách âm thầm chứ không khoe mẽ, khoa trương. Người tuổi này thường lập kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi làm bất cứ việc gì. Đúng 4h chiều nay (23.9), con giáp tuổi Mão được dự báo sẽ có tài lộc cực vượng, quý nhân đến nhà. Họ được tạo điều kiện phát triển sự nghiệp, thể hiện tài năng.

Tuổi Mão gặp 'cơ hội vàng'. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần cho những chuyến đi công tác xa, làm ăn xa. Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Mão có thể phát huy hết thế mạnh của mình và đạt được những thành tựu vượt bậc trong vòng 2 tuần tới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp cần cù, chịu khó nhất trong số 12 con giáp. Họ cũng được biết đến bởi tính cách kiên trì, không chịu khuất phục. Người tuổi Sửu tin rằng việc mình làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng thì sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

Chính vì vậy, sau nhiều lần trở ngại, thất bại, con giáp này ngày càng bản lĩnh, khôn ngoan. Đối với họ, thất bại chính là cơ hội để họ học hỏi, trau dồi và rút kinh nghiệp.

Đúng 4h chiều nay (23.9) sự nghiệp của người tuổi Sửu, đặc biệt là người sinh năm 1997 sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Sửu được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức.

Trong khi đó người làm kinh doanh buôn bán cũng mát tay, bán được lượng hàng hóa cao hơn thời gian trước. Đặc biệt là phương diện tình cảm của con giáp tuổi Sửu cũng có khởi sắc đáng kể, vận đào hoa đeo bám giúp họ tìm được mối nhân duyên tốt.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm