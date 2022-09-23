Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), Phật Bà soi đường chỉ lối, Quý Nhân 'cầm tay chỉ việc', 3 con giáp Tiền - Tài đạt đỉnh, phúc lộc ùn ùn đổ về nhà, trúng số độc đắc, giàu to

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 16:54

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), 3 con giáp có vận trình tỏa sáng, dễ dàng đạt cả danh - cả lợi, phúc lộc trải đầy thân.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn có tính cách rất độc lập. Họ không chỉ có đầu óc thông minh mà còn có khả năng biến các ý tưởng thành hành động thực tế.

Khi họ có ý tưởng thì họ sẽ hành động ngay, không bao giờ chậm trễ, không tốn nhiều thời gian suy nghĩ. Đối với con giáp tuổi Ngọ, thay vì cân nhắc xem việc này có đáng làm hay không thì nên dùng hành động thực tế để thu được kết quả. Vì vậy, trong sự nghiệp, những người tuổi Ngọ luôn có thể dùng chính sự cống hiến và sức mạnh vững chắc của mình cùng sự chăm chỉ, nỗ lực nắm bắt cơ hội để thu được kết quả như ý.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), Phật Bà soi đường chỉ lối, Quý Nhân 'cầm tay chỉ việc', 3 con giáp Tiền - Tài đạt đỉnh, phúc lộc ùn ùn đổ về nhà, trúng số độc đắc, giàu to - Ảnh 1
Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), con giáp tuổi Ngọ được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), con giáp tuổi Ngọ được quý nhân giúp đỡ, nơi làm việc suôn sẻ, mọi việc thuận lợi không bị cản trở, việc làm ăn thăng tiến đều đặn. Họ cũng được Thần Tài ban phát tiền bạc, ngân khố được chất đầy. Sớm muộn cũng thăng hoa, hưởng trọn may mắn, bình an.

Tuổi Tỵ 

Con giáp tuổi Tỵ được biết đến là những người giỏi giang, khôn khéo, biết nhìn ra trông rộng. Người tuổi này khôn khéo trong giải quyết công việc, biết nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Họ thận trọng và rất chú ý đến tiểu tiết nên dễ dàng nhận thấy được những thay đổi nhỏ nhất. Người tuổi này bản tính nói ít, làm nhiều, tự lập, có ý chí vươn lên.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), con giáp này thoát khỏi vận xui, tài vận vượng phát. Được sao tốt chiếu mệnh, người tuổi này có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Bạn nhận được nhiều lời mời công việc, cũng như nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), Phật Bà soi đường chỉ lối, Quý Nhân 'cầm tay chỉ việc', 3 con giáp Tiền - Tài đạt đỉnh, phúc lộc ùn ùn đổ về nhà, trúng số độc đắc, giàu to - Ảnh 2
Con giáp tuổi Tỵ còn có thêm cơ hội mở rộng các mối quan hệ có lợi cho sự nghiệp của bạn sau này. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ nỗ lực hết mình, bạn nhận được khoản tiền lương, thưởng cao hơn tháng trước rất nhiều. Con giáp tuổi Tỵ còn có thêm cơ hội mở rộng các mối quan hệ có lợi cho sự nghiệp của bạn sau này.

Tuổi Hợi

Hợi thật thà, thẳng thắn, có sao nói vậy. Trong công việc, con giáp này có tài năng và có con mắt nhìn xa trông rộng. Vì vậy, Hợi biết nắm bắt nhiều cơ may phát triển sự nghiệp, làm đâu gặt đấy, thu hái bộn tiền. Bên cạnh đó, người tuổi Hợi được quý nhân đưa đường chỉ lối, tài lộc vượng phát hơn thấy rõ.

Đúng 4 giờ chiều mai (thứ Bảy, 24.9), tuổi Hợi sẽ được Thần Tài chiếu rọi, tìm kiếm được nhiều tài lộc. Trên con đường công việc và cuộc sống từ nay tới cuối năm của con giáp này sẽ vô cùng thành công ít chuyện muộn phiền.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), Thần Tài soi đường dẫn lối, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, ‘tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc’, chuẩn bị bước đến con đường vinh hoa

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), Thần Tài soi đường dẫn lối, 3 con giáp trúng số độc đắc 100 tỷ, ‘tay trái cầm vàng, tay phải cầm bạc’, chuẩn bị bước đến con đường vinh hoa

Đúng 4 giờ chiều mai (24.9), 3 con giáp chuẩn bị vận trình tài lộc may mắn, con đường làm giàu đang đến rất gần, trúng số đổi đời.

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