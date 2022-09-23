Trúng số độc đắc tận 2 lần vào 16h30 ngày mai 24/9, 3 con giáp vận may đỏ chót như “cá chép hóa Rồng”, quơ tài vét lộc thiên hạ, tiền vàng chất thành núi, hưởng lộc cả đời

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 23:23

Tử vi dự báo 16h30 ngày mai 24/9, 3 con giáp này vận may đỏ chót, trúng độc đắc, một bước lên hương làm gì cũng thành công trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo sẽ gặp nhiều may mắn vào 16h30 ngày mai 24/9. Họ được lộc trời cho, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Trên con đường công việc kinh doanh tuổi Mão sẽ làm ăn phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Tử vi dự báo 16h30 ngày mai 24/9, Tuổi Mão có thể có thể mở rộng thị trường, kinh doanh lớn hơn. Ngoài ra, trên con đường tình duyên của tuổi Mão cũng rất ổn nên bạn có thêm nhiều động lực để làm việc.

Đối với công việc hiện tại, cấp trên cũng hết lòng trọng dụng, quý mến bạn và sắp tới sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ lớn tạo sự bứt phá trong tương lai.

Trúng số độc đắc tận 2 lần vào 16h30 ngày mai 24/9, 3 con giáp vận may đỏ chót như “cá chép hóa Rồng”, quơ tài vét lộc thiên hạ, tiền vàng chất thành núi, hưởng lộc cả đời - Ảnh 1
Tử vi dự báo 16h30 ngày mai 24/9, tuổi Mão là con giáp quơ tài vét lộc thiên hạ, tiền vàng chất thành núi, hưởng lộc cả đời. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Tử vi khoa học nhận định 16h30 ngày mai 24/9, tài khí của người tuổi Mùi vượng phát không ngừng, nhất là những ai làm trong các ngành dịch vụ và thẩm mỹ. Tiền bạc không ngừng chảy về túi, cứ gọi là đã đến lúc “ngồi mát ăn bát vàng” hưởng thụ thành quả mà bản thân bạn đã nỗ lực suốt thời gian qua.

Với người làm công ăn lương, những chú Dê nâng cao hiệu xuất làm việc trông thấy, cơ hội thăng tiến cũng đang chờ đón ngay trước mắt, chỉ cần cẩn trọng và tiếp tục nỗ lực ắt sẽ thành công vào 16h30 ngày mai 24/9. Ngoài ra, với sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Mùi còn có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trúng số độc đắc tận 2 lần vào 16h30 ngày mai 24/9, 3 con giáp vận may đỏ chót như “cá chép hóa Rồng”, quơ tài vét lộc thiên hạ, tiền vàng chất thành núi, hưởng lộc cả đời - Ảnh 2

Theo đó mà họ có thể thu được lợi nhuận lớn, bù đắp quãng thời gian gặp vận xui đeo bám trước đó. Một điểm khác biệt ở con giáp này, một khi kiếm được tiền, họ sẽ đều có khuynh hướng tái đầu tư để để có lợi nhuận tốt hơn. Vì thế mà dòng tiền không ngừng sinh sôi nảy nở, cuối tháng thu về khoản tiền lớn âu cũng là lẽ thường tình.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết 16h30 ngày mai 24/9, vận trình công việc của người tuổi Dần đều diễn ra hanh thông. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở từ trước tới nay. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của những chú Hổ cũng bước sang một nấc thang mới.

Trúng số độc đắc tận 2 lần vào 16h30 ngày mai 24/9, 3 con giáp vận may đỏ chót như “cá chép hóa Rồng”, quơ tài vét lộc thiên hạ, tiền vàng chất thành núi, hưởng lộc cả đời - Ảnh 3
Tử vi dự báo 16h30 ngày mai 24/9, tuổi Dần tự báo có vận may đỏ chót như “cá chép hóa Rồng”, trúng số độc đắc tận 2 lần. (Ảnh minh họa: Internet)

Những người tuổi Dần không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà tuổi Mùi còn may mắn trên đường tinh duyên. Trong thời gian này, tuổi Dần nếu con độc thân sẽ có rất nhiều người theo đuổi và có cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Với những người tuổi Dần đã có đôi có cặp thì cuộc sống càng thêm viên mãn gắn bó. Nhìn chung, thời vận sắp tới của Dần không có gì đáng ngại. 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9), 3 con giáp may mắn ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, tiền về bạt ngàn, phú quý sáng bừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9), 3 con giáp may mắn ngút trời, trúng số độc đắc dễ như chơi, tiền về bạt ngàn, phú quý sáng bừng, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu

Tử vi dự đoán tuần cuối cùng của tháng 9 (24/9 – 30/9), 3 con giáp này may mắn ngút trời, "vơ vét" hết tài lộc trong thiên hạ, vận trình lên hương.

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