Tử vi hôm nay, mùng 6/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, tiền đổ về ngập két, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình sắp tới trải đầy vinh quang

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 06:27

Theo tử vi 12 con giáp, đúng hôm nay 6/7 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài đích thân gõ cửa, đường công danh sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình hanh thông, vạn sự bình an.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Khi gặp khó khăn con giáp này không kêu ca mà chỉ âm thầm nỗ lực, phấn đấu cho đến ngày thành công. Chính tính cách này cũng giúp cho tuổi Hợi được nhiều người tôn trọng và yêu quý. 

Tử vi dự đoán, những điềm lành sẽ đến với tuổi Hợi trong hôm nay, nhất là về đường tài lộc.Cụ thể, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên chuyện công việc có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, nếu biết nắm bắt  thì ước mơ thăng quan tiến chức nhanh chóng của họ sẽ trở thành hiệu thực. Thu nhập của tuổi Hợi nhờ đó cũng dồi dào hơn trước đáng kể. 

Không chỉ có con đường sự nghiệp tăng tiến, mà chuyện tình cảm của bản mệnh trong giai đoạn này cũng vượng không kém. Người độc thân có được cơ hội làm quen với người mình thích, còn những ai đã yên bề gia thất cuộc sống được cải thiện đáng kể, hạnh phúc viên mãn khiến người khác phải ghen tị. 

con giap 1
Tử vi dự đoán, những điềm lành sẽ đến với tuổi Hợi trong hôm nay, nhất là về đường tài lộc. Cụ thể, nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên chuyện công việc có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, nếu biết nắm bắt  thì ước mơ thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những ngày gần đây, người tuổi Thân gặp phải khá nhiều chuyện không như ý. Vì tình hình tài chính không khả quan nên họ tuyệt đối không dám mơ về viễn cảnh cuộc sống sung túc.

Tuy nhiên, tuổi Thân vốn là con giáp giỏi chịu đựng áp lực, biết thích nghi với hoàn cảnh. Xuất thân trong gia đình không mấy giàu có, sung túc, chính vì vậy con giáp này không ngừng vươn lên và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình

Theo tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn này vận may bất ngờ sẽ xuất hiện, tinh thần của con giáp may mắn nhờ thế mà cũng thay đổi chóng mặt theo chiều hướng tích cực hơn. Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, cộng thêm việc được quý nhân nâng đỡ nên công việc và cuộc sống của bản mệnh ngày càng được cải thiện, tiền bạc rủng rỉnh và có được cuộc sống ấm no bên cạnh người thân. 

con giap 2
Họ tràn đầy năng lượng và sức sống, cộng thêm việc được quý nhân nâng đỡ nên công việc và cuộc sống của bản mệnh ngày càng được cải thiện, tiền bạc rủng rỉnh và có được cuộc sống ấm no bên cạnh người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống thật thà và rất sẵn lòng cho đi, họ không bao giờ từ bỏ bất kỳ hy vọng nào trong cuộc sống một cách dễ dàng, họ cũng rất tốt bụng và hào phóng. Nhờ vậy mà tuổi Tuất được rất nhiều người yêu quý và mến mộ dù ở trong bất kỳ môi trường nào. 

Tử vi hôm nay cho biết, vận thế của con giáp này sẽ lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông, có thể đạt được mục tiêu của mình. Cụ thể, bản mệnh được quý nhân giúp đỡ, nhận nhiều cơ hội làm việc, gia tăng thu nhập. Người làm kinh doanh cũng gặp được nhiều khách hàng lớn, ký được những hợp đồng có giá trị mang về khoản lợi nhuận khủng cho tuổi Tuất. 

con giap 3
Tử vi hôm nay cho biết, vận thế của con giáp này sẽ lên một tầm cao mới, tiến độ không ngừng, khởi đầu suôn sẻ, hanh thông, có thể đạt được mục tiêu của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, tài lộc nhân đôi, 'cầu được ước thấy', tiền về đếm mỏi tay

Qua đêm nay, 'đầu xuôi đuôi lọt', 3 con giáp trúng số tiền tỷ, sự nghiệp hanh thông, tài lộc nhân đôi, 'cầu được ước thấy', tiền về đếm mỏi tay

Theo tử vi 12 con giáp, qua đêm nay có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, sự nghiệp có bước nhảy vọt, tài lộc chạm đỉnh làm gì cũng gặp thuận lợi, cuộc sống phất lên giàu sang, phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 6 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 6 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 6 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng