Tử vi 3 ngày tới (3/8 - 5/8), 'tiểu nhân hãm hại', 3 con giáp bị vận đen đeo bám không tha, sự nghiệp tụt lùi, cuộc sống bấp bênh, hao tài tốn của trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 18:18

Trong tháng cô hồn này, tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 ngày tới đây có đến 3 con giáp gặp phải vận đen, tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp có bước thụt lùi đáng kể, tiền bạc thất thoát.

Tuổi Thìn

Bước vào tháng 7 âm lịch này, người tuổi Thìn dễ gặp nhiều vận xui, tuy hạn vận không đến nỗi gặp đại họa nhưng tuổi Thìn với tính kiêu ngạo sẽ dễ gặp tiểu nhân hãm hại, gây hỏng nhiều việc.

Hơn nữa tử vi 12 con giáp cho biết, 3 ngày tới con đường hậu vận của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng trắc trở và đen đủi. Những rắc rối xung quanh nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tích tụ lại gây khó chịu, ảnh hưởng đến tâm trạng và dễ dẫn đến thất bại. Tuy vậy, là người bản lĩnh, không chịu khuất phục, bản mệnh dễ kết bạn và xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Con giáp này cũng cần cẩn trọng hơn trong mọi việc, tránh nóng vội khiến mất tiền oan.

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Bước vào tháng 7 âm lịch này, người tuổi Thìn dễ gặp nhiều vận xui, tuy hạn vận không đến nỗi gặp đại họa nhưng tuổi Thìn với tính kiêu ngạo sẽ dễ gặp tiểu nhân hãm hại, gây hỏng nhiều việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nguyệt lệnh Tử cho thấy dù tuổi Dậu là người thông minh nhưng tính khí hay do dự sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội tốt. Bạn cần tìm hiểu, tham khảo các thông tin để cân nhắc nhưng cũng đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác, hãy lắng nghe sự mách bảo của lý trí.

Tử vi cho biết, 3 ngày tới là khoảng thời gian cực kỳ đen đủi đối với con giáp tuổi Dậu theo đuổi danh lợi. Do đó, không cần cố tỏ ra bản lĩnh làm gì vì bạn chỉ nhận về mình phần thua thiệt mà thôi. Trong giai đoạn nay, tuy cuộc sống ổn định hơn trước nhưng lúc này có phần chậm tiến. Lý do có thể xuất phát từ thái độ bảo thủ, cứng nhắc của bản mệnh mà thôi.

Điều này khiến cho tâm lý của con giáp này trở nên buồn phiền, lo lắng. Thay vì ngồi đó suy nghĩ thì bạn nên hành động quyết liệt hơn. Chăm chỉ làm việc nhà cũng là cách để bạn tránh tình trạng nhàn cư vi bất thiện đấy nhé.

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Tử vi cho biết, 3 ngày tới là khoảng thời gian cực kỳ đen đủi đối với con giáp tuổi Dậu theo đuổi danh lợi. Do đó, không cần cố tỏ ra bản lĩnh làm gì vì bạn chỉ nhận về mình phần thua thiệt mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong tháng cô hồn này, người tuổi Tỵ dễ gặp điều không tốt lành trong chuyện tình cảm. Cụ thể, trong giai đoạn này chuyện tình yêu và hôn nhân của Tỵ có xu hướng xảy ra bất đồng, mâu thuẫn. Thậm chí nếu không biết kiềm chế cái tôi, cặp đôi có thể nghĩ đến chuyện ly hôn hoặc chia tay.

Hung tinh quy tụ gây cho người tuổi Tỵ cảm giác ức chế vì những chuyện rất nhỏ nhoi. Con giáp này và đối phương dễ xảy ra tranh cãi hơn bình thường. Nếu nửa kia là một người không khéo léo, tuổi Tỵ thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngoại tình.

Tháng cô hồn nhiều âm khí khiến người tuổi Tỵ cảm thấy đầu óc nặng trĩu, làm gì cũng gặp xui xẻo. Đặc biệt trong công việc bạn dễ gặp phải tiêu nhân phá đám dẫn đến công việc có bước thụt lùi đáng kể. Vì thế, trong mọi việc ở thời điểm này đừng quyết định quá vội vàng kẻo sau này hối không kịp. 

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Hung tinh quy tụ gây cho người tuổi Tỵ cảm giác ức chế vì những chuyện rất nhỏ nhoi. Con giáp này và đối phương dễ xảy ra tranh cãi hơn bình thường. Nếu nửa kia là một người không khéo léo, tuổi Tỵ thậm chí còn nghĩ đến chuyện ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đồng hồ điểm 0h ngày 4/8/2022, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công danh thành toại, vận trình rực sáng, lộc lá triền miên

Đồng hồ điểm 0h ngày 4/8/2022, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công danh thành toại, vận trình rực sáng, lộc lá triền miên

Theo tử vi 12 con giáp, đồng hồ điểm 0h ngày 4/8/2022, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp tài lộc cùng lúc chạm đỉnh, đón nhận tin vui liên tiếp.

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