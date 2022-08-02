Đồng hồ điểm 0h ngày 4/8/2022, 3 con giáp được quý nhân nâng đỡ, công danh thành toại, vận trình rực sáng, lộc lá triền miên

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 16:55

Theo tử vi 12 con giáp, đồng hồ điểm 0h ngày 4/8/2022, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp tài lộc cùng lúc chạm đỉnh, đón nhận tin vui liên tiếp.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường hay có tính cách vui vẻ và luôn thích tự do sáng tạo. Trong cuộc sống, tuổi Ngọ hay gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ, họ biết nhìn xa trông rộng và đi đầu xu hướng.

Trong công việc, con giáp này không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội để thành công. Chính vì vậy chỉ cần trao cho Ngọ một cơ hội làm giàu, bản mệnh chắc chắn sẽ nắm bắt lấy vào tạo dựng lên cho mình một sự nghiệp thành công, được nhiều người kính trọng ngưỡng mộ, sự nghiệp và đời sống tinh thần viên mãn không ngờ. Theo tử vi 12 con giáp, đồng hồ điểm 0h ngày 4/8/2022 cuộc sống của bạn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đều khởi sắc, được quý nhân giúp đỡ trong mọi việc, tiền bạc cứ thế chảy về túi túi đều đều. 

con giap 1
Trong công việc, con giáp này không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội để thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường không quá quan tâm đến vật chất, nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời. Lại vốn tài giỏi thông minh nên tuổi Mão dù làm ở môi trường nào cũng dễ dàng trở thành người giỏi nhất và được đồng nghiệp lẫn cấp trên công nhận thực lực. 

Theo tử vi, bước sang ngày 4/8/2022, con giáp này sẽ có chuyến hành trình mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn. Đường tài lộc của con giáp may mắn trong tháng này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số tài lộc của bản mệnh tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

con giap 2
Theo tử vi, bước sang ngày 4/8/2022, con giáp này sẽ có chuyến hành trình mới của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhưng người tuổi Hợi lạc quan, kiên cường, có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, làm việc chăm chỉ và khắt khe với chính mình, gian nan, trắc trở mấy cũng tự lực vượt qua và luôn biết mình muốn gì, cần làm gì để tiến tới đích, đạt được mục tiêu đề ra.

Trong khoảng thời gian đầu tháng 8/2022 này, có những con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong cả tháng cô hồn, họ có được nhiều tin vui, muốn gì được đó, cuộc sống viên mãn khiến không ít người mong có.

Cũng trong giai đoạn này, con giáp cũng cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỉ sự, nơi làm việc có thể gặp nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, có thể thăng chức, tăng lương. Những người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung phát huy những nền tảng đã có để khuếch trương lên và cứ thế mà hốt tài lộc, có thể trở thành đại gia, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

con giap 3

Trong khoảng thời gian đầu tháng 8/2022 này, có những con giáp sẽ gặp nhiều may mắn trong cả tháng cô hồn, họ có được nhiều tin vui, muốn gì được đó, cuộc sống viên mãn khiến không ít người mong có - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng 10h sáng mai (3/8/2022), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp sắp tới đổi vận giàu sang, làm đâu thắng đó, phất lên như diều gặp gió, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Đúng 10h sáng mai (3/8/2022), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp sắp tới đổi vận giàu sang, làm đâu thắng đó, phất lên như diều gặp gió, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 10h sáng mai có đến 3 con giáp may mắn được Thần Phần độ mệnh, sở hữu vận giàu sang, làm gì cũng gặp thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn con giáp tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu có tử vi tháng 8

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng