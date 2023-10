Tử vi dự đoán, đúng 8h40 sáng hôm nay trở về sau (13/10), 3 con giáp làm đâu trúng đó, gánh tiền gánh vàng 'còng lưng', bứt phá dữ dội trong ngày khiến ai cũng ngỡ ngàng

Họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vận trình tình cảm của bạn hứa hẹn có bước nhảy vọt đáng kể. Người độc thân nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì phải mạnh dạn đi theo cảm xúc của chính mình. Nếu trái tim rung động và xao xuyến có nghĩa là bạn nên can đảm bày tỏ tình cảm với người đối diện.

Con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc vào đúng 8h40 sáng hôm nay trở về sau (13/10). Đồng thời, họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Ngoài ra, bản tính ôn hòa cũng giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi.

Người tuổi Tị thường tỏ ra mạnh mẽ, tự tin và tích cực. Họ can đảm đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, có khả năng điều chỉnh trái tim của mình và không dễ bị đánh bại. Con giáp này có nhiều thành tích xuất sắc về mọi mặt và sẽ không xuống dốc hay tụt lại phía sau.

Người tuổi Tị sẽ được bao bọc bởi vận may, gặp hung hóa cát, có động lực để làm ăn kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nếu không may gặp hoa cũng sớm vượt qua bình an vô sự nhờ cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, đúng 8h40 sáng hôm nay trở về sau (13/10) tuổi Tuất có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Thiên Tài. Thậm chí, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình. Tuy nhiên, bạn chớ nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào điều này. Hãy nổ lực hết mình trong mọi việc, bạn sẽ bứt phá dữ dội lắm đấy.

Một số người chăm chỉ với công việc tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhờ cát khí che chở nên tài vận của Tuất chuyển biến tích cực. Cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, không có quá nhiều việc phải tiêu tiền. Bạn thấy đấy, chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì dù vất vả một chút nhưng bạn cũng sẽ kiếm được một khoản chẳng hề thua kém bất cứ ai.

