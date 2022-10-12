Trong vòng 10 ngày tới, 3 con giáp chuẩn bị đón cơn mưa tài lộc, sắp được thăng quan tiến chức, tương lai sau này cả họ được nhờ

Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (13 - 22/10), 3 con giáp sau sẽ phất lên dữ dội, tiền tài và sự nghiệp đều theo ý muốn.

Tuổi Tỵ Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (13 - 22/10), nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên thời gian này là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Công việc thuận lợi hơn người, tuổi Tỵ nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn. Phương diện tài lộc có Thực Thần nâng đỡ nên con giáp Tỵ cũng dễ có lộc bất ngờ. Bạn không những có tiền bạc dồi dào mà còn hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua.

Tình duyên của tuổi Tỵ tuần mới không có nhiều biến động. Người đang yêu nhận được sự ủng hộ của gia đình 2 bên, nếu tình cảm đã chín muồi thì có thể tính chuyện xa xôi hơn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (13 - 22/10), Thiên Ấn là cát thần che chở vận trình công danh của người tuổi Ngọ trong thời điểm này. Dù bản mệnh vẫn gặp phải những khó khăn nhất định trong công việc của mình, nhưng điều đó không khiến bạn lùi bước mà ngược lại, càng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao khó nhằn ấy, thành quả nhận được sau đó lại càng thêm ngọt ngào.

Tất cả đều nhờ sự linh hoạt trong cách xử lý vấn đề cũng như năng lực vững vàng, con giáp này có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để có được những thành công ngay sau đó. Vốn dĩ những chú Ngựa khá tham vọng và mong muốn đạt được nhiều thành công hơn nữa nên bạn sẽ không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi dự đoán trong 10 ngày sắp tới (13 - 22/10), có Tam Hợp nâng đỡ, hỷ khí lan tràn, niềm vui phơi phới với người tuổi Tuất. Các mối quan hệ xã giao và tình thân đặc biệt hài hòa và tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có thể tranh thủ nắm bắt cơ hội tốt để thể hiện năng lực bản thân, cấp trên, đồng nghiệp, nhất định sẽ tạo được ấn tượng tốt, hứa hẹn thời gian tới công việc trôi chảy, thuận buồm xuôi gió, tấn tài tấn lộc. Con giáp này dễ dàng chiếm được cảm tình nhờ sự thành thật và hào phóng của mình. Bạn cũng nên có kế hoạch để duy trì, phát triển cho các mối quan hệ này sinh ra tài lộc, tạo hiệu quả thiết thực cho công việc của mình trong tương lai. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, may mắn được Thần Tài chọn mặt gửi vàng, phúc lớn mệnh dày trong 6 ngày tới (13/10 - 18/10) Tử vi trong 6 ngày tới (13/10 - 18/10) dự đoán, những con giáp có tên sau đây được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân trong công việc, được cấp trên đánh giá cao, tương lai chắc chắn sẽ được tăng lương thăng chức

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