Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền tài trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 16:13

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10) cho biết, 3 con giáp sau sẽ có khoảng thời gian vô cùng ngập tràn tiền tài, sự nghiệp vô cùng xán lạn, gặt hái được nhiều thành tựu mỹ mãn.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10) cho biết, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền tài trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khoảng thời gian này, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tuổi Dậu

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10) cho biết, Thiên Tài che chở cho thấy cơ hội con giáp tuổi Dậu thành công trong các dự án đầu tư rất cao, nhiều người tìm thấy vận may để trúng thưởng hay phát tài. Với một số người lúc này họ tiết kiệm và tích lũy được một số tiền đáng kể chuẩn bị cho những kế hoạch trong tương lai.

Bản mệnh sẽ có được nguồn tài chính vững chắc trong những ngày Chính Tài che chở, thậm chí có những người có được doanh thu dồi dào nhờ việc bán hàng có sức tăng trưởng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Một số lời khuyên về tiền bạc của một người có kinh nghiệm lúc này cũng rất đáng giá đối với bạn.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền tài trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tốt bụng nên luôn được thần Phật phù trợ. Tuổi Hợi thẳng thắn, trung thành, là người chín chắn nên luôn bình tĩnh đối mặt với các sự việc xảy ra trong cuộc sống.

Con giáp này không mấy khi tức giận với bạn bè hoặc gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Họ sống dĩ hòa vi quý, luôn mỉn cười và mang lại những điều tích cực cho mọi người.

Tử vi trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10) cho biết, công việc của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho con giáp này.

Ngoài ra, các dự án, kế hoạch của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang đến nhiều triển vọng cho tương lai. Tài vận của tuổi Hợi tiếp tục tăng tốc nhanh chóng giúp con giáp này bội thu tiền của, ví ngày một dày.

Trúng độc đắc liên tiếp trong 15 ngày tới, từ (13/10 - 27/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, tha hồ vét sạch tiền tài trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp 'thời tới không cản nổi', vận trình mọi việc tỏa sáng rực rỡ, được thăng chức tăng lương ầm ầm vào đúng 16h30p chiều nay

3 con giáp 'thời tới không cản nổi', vận trình mọi việc tỏa sáng rực rỡ, được thăng chức tăng lương ầm ầm vào đúng 16h30p chiều nay

Tử vi dự đoán, chiều nay, lúc 16h30p, có 3 con giáp bất ngờ nhận khoản tiền thưởng từ những công sức bỏ ra trước đó, được mọi người tín nhiệm, sự nghiệp ngày càng đi lên.

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