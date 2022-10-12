3 con giáp 'thời tới không cản nổi', vận trình mọi việc tỏa sáng rực rỡ, được thăng chức tăng lương ầm ầm vào đúng 16h30p chiều nay

Tuổi Ngọ vốn thông minh, tài trí. Con giáp này phải lăn lộn ngược xuôi để gây dựng sự nghiệp nhưng cuộc đời gặp nhiều may mắn. Tuổi Ngọ sinh ra đã được thần Phật phù hộ nên làm việc gì cũng thuận lợi.

Tử vi dự đoán, chiều nay, lúc 16h30p, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Tử vi dự đoán, chiều nay, lúc 16h30p, con giáp này có thể phát huy hết năng lực của mình, để đạt được thành công như mong muốn, mọi kế hoạch phát triển đúng dự định, tài lộc không ngừng tăng.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Ảnh minh họa: Internet

Giai đoạn này, người tuổi Tuất nên duy trì tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn trong tháng. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, chiều nay, lúc 16h30p, có Tam Hợp mà con giáp tuổi Hợi có được những phút giây hạnh phúc bên người thương. Nhất là với người độc thân bạn được người ấy cư xử rất ngọt ngào, dễ thương theo cách mà bạn chưa từng được bao giờ. Thế nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, đừng quá kỳ vọng vào điều gì mới mẻ bạn nhé.

Chính Quan dự báo nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng của con giáp tuổi Hợi sẽ được đáp đền xứng đáng, khi một ngày trôi qua đầy khởi sắc với vô vàn những tín hiệu vui. Hãy mạnh mẽ lên, bạn sẽ thấy rằng thời gian đi qua không lãng phí chút nào.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.