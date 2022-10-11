Còn đúng 4 ngày nữa, 3 con giáp sau sẽ bước sang trang mới, vượt qua khổ ải, thức dậy trên 'đống tiền', công việc có biến chuyển tốt, thu nhập cũng tăng lên gấp ba, gấp bốn lần

Kể từ 4 ngày tới (12, 13, 14, 15/10) trở đi, 3 con giáp tốt số hưởng lộc trời dữ dội, sự nghiệp thăng hoa nên tài khoản cũng nhảy số không ngừng.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ. Kể từ 4 ngày tới (12, 13, 14, 15/10) trở đi, do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày càng mở rộng.

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Sửu không còn phải đau đầu vì tiền nữa. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Kể từ 4 ngày tới (12, 13, 14, 15/10) trở đi, Chính Tài phù trợ, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trên phương diện tài lộc trong ngày hôm nay. Những mối đầu tư từ trước của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc, bạn đã bắt đầu thu được lợi nhuận từ đó.

Công việc những tiến triển đều đặn mang về cho những chú Rồng nguồn thu nhập ổn định và cả những khoản thưởng hậu hĩnh. Nếu có thể giữ trạng thái làm việc chắc chắn, cần cù như hiện tại, tin rằng mệnh chủ còn có khả năng gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa trong tương lai. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Kể từ 4 ngày tới (12, 13, 14, 15/10) trở đi, có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. Trong công việc, dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song bản mệnh đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những thiếu sót của mình. Nếu có lỗi sai, hãy dũng cảm nhận lỗi, đừng đổ thừa cho người khác. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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