Tử vi dự đoán, trong 4 ngày sắp tới (12/10 - 15/10) 3 con giáp may mắn sau sẽ được Thần Tài tặng túi quà lộc to, quý nhân trợ mệnh, vận mệnh thăng hoa, thăng quan phát tài

Con giáp tuổi Dần làm việc rất có tổ chức, kỷ luật, luôn nhạy bén nắm bắt các cơ hội để nâng cao hiệu quả công việc, thu lợi nhuận lớn.

Người tuổi Dần rất có động lực để phấn đấu, dù ở bất cứ thời điểm nào. Cuối năm nay, họ có cơ hội leo cao, thu hút được sự chú ý của lãnh đạo và quý nhân.

Có thể nói, con giáp tuổi Dần có một tháng 10 "mệt mỏi" vì đếm tiền, không chỉ cuộc sống của bản thân no đủ mà còn dìu dắt gia đình cùng phát đạt.

Tử vi dự đoán, trong 4 ngày sắp tới (12/10 - 15/10), vận may của họ luôn rất tốt, không những không xuống dốc mà còn gặp được quý nhân phù trợ, hiệu quả tăng lên gấp bội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, trong 4 ngày sắp tới (12/10 - 15/10) Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão có thể bắt tay vào thực hiện bất cứ việc gì một cách vô cùng thuận lợi. Do phát hiện ra được điểm mạnh của bản thân, bản mệnh đang ngày một tự tin hơn. Bạn sẵn sàng chinh phục mọi thách thức mà cuộc sống hoặc công việc đặt ra.

May mắn hơn, trong những ngày tới, quý nhân có thể xuất hiện giúp bạn có cái nhìn mới về những vấn đề đã bế tắc suốt thời gian qua. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy và nhanh chóng áp dụng những tri thức ấy vào công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, trong 4 ngày sắp tới (12/10 - 15/10) Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong hầu hết các lĩnh vực, nhất là về phương diện tài chính. Các lĩnh vực con giáp này muốn đầu tư, hợp tác đều tiến triển tốt đẹp, thuận lợi nên thu nhập đều đặn. Một vài người có lộc trời ban, nhận được số tiền không nhỏ. Nếu biết tích lũy thì tài khí càng tốt hơn nữa.

Cũng trong những ngày này, nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa nên công việc của bạn cũng thuận lợi hơn hẳn. Các kế hoạch đang đang tiến triển rất tốt. Bản mệnh cần giữ vững quan điểm của mình, theo đuổi con đường mình đã chọn thì chắc chắn sẽ tới đích.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, bạn thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

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