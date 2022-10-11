Tài lộc nhập mệnh đúng 12h trưa ngày hôm nay (11/10), 3 con giáp chỉ cần 'há miệng chờ sung' vẫn dư của nả ngập nhà, bước đến đâu thu về tiền tài đến đó khiến ai cũng phải ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 10:37

Tử vi dự đoán, từ 12h trưa hôm nay trở về sau, 3 con giáp được Thẩn tài nâng đỡ nên làm gì cũng thành công, tiền tài tự động 'chảy' vào túi không ngừng, sớm ngày chạm đến đỉnh cao.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán, hôm nay là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Tý, đặc biệt là từ 12h trưa trờ đi, nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, bạn hãy sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ những điều như ý.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công. Tuổi này sống hòa nhã, khiêm nhường nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Thậm chí, dù có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được.

 Phương diện tình cảm của con giáp may mắn tuần này đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian này. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Tài lộc nhập mệnh đúng 12h trưa ngày hôm nay (11/10), 3 con giáp chỉ cần 'há miệng chờ sung' vẫn dư của nả ngập nhà, bước đến đâu thu về tiền tài đến đó khiến ai cũng phải ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, từ 12h trưa hôm nay trở về sau cho biết với sự giúp đỡ của Thiên Tài, người tuổi Mão có thể nhận được vận may trên đường tài lộc. Chỉ bằng nghề tay trái thôi mà bạn có thể tăng được thu nhập của mình khá tốt. Cũng bởi con giáp này luôn chăm chỉ, tranh thủ thời gian rảnh để làm thêm tăng thu nhập. Có người còn may mắn trúng số độc đắc nữa đấy nhé.

Với người theo nghiệp kinh doanh, bản mệnh có thể sẽ giành được nhiều ưu thế trong việc hợp tác làm ăn hay đầu tư tài chính. Hãy chịu khó tìm hiểu thêm thông tin để những lần đầu tư tới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Lời khuyên dành cho những chú Mèo là đừng vì quá mải mê kiếm tiền mà bỏ bê gia đình của mình. Tiền tài suy cho cùng là vật ngoài thân, hết rồi vẫn có thể kiếm lại, còn hạnh phúc gia đình chẳng thứ gì có thể đánh đổi. Đừng để đến lúc mất đi những điều quý giá mới thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Tài lộc nhập mệnh đúng 12h trưa ngày hôm nay (11/10), 3 con giáp chỉ cần 'há miệng chờ sung' vẫn dư của nả ngập nhà, bước đến đâu thu về tiền tài đến đó khiến ai cũng phải ganh tỵ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, từ 12h trưa hôm nay trở về sauChính Tài độ mệnh đảm bảo cho nguồn thu nhập của người tuổi Thìn trở nên ổn định hơn trong khoảng thời gian này. Nếu công việc đạt được những kết quả khả quan thì cơ hội để bạn tăng lương tăng thưởng là rất lớn.

Với những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán, những mối làm ăn mới có thể tìm đến bạn lúc này. Tuy nhiên, hãy luôn suy xét cẩn trọng khi quyết định đầu tư, đừng vội vàng trong bất cứ tình huống nào.

Tài lộc nhập mệnh đúng 12h trưa ngày hôm nay (11/10), 3 con giáp chỉ cần 'há miệng chờ sung' vẫn dư của nả ngập nhà, bước đến đâu thu về tiền tài đến đó khiến ai cũng phải ganh tỵ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh nở rộ rực rỡ, tiền tài bùng nổ đến khó tin, bất ngờ đổi vận khiến ai cũng hết hồn

Chúc mừng những con giáp có tên dưới đây, đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh nở rộ rực rỡ, tiền tài bùng nổ đến khó tin, bất ngờ đổi vận khiến ai cũng hết hồn

Những con giáp có tên dưới đây được dự đoán vào đúng 16h16p chiều nay (10/10) công danh và tiền tài bất ngờ nhận tín hiệu cực tốt.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 47 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 47 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà